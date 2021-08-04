إصابة 9 في حادث تصادم سيارتين بطريق "العلمين - وادي النطرون"

تصادم سيارتين واصابة 9 اشخاص

أصيب 9 أفراد بإصابات متنوعة اثر حادث تصادم سيارتين بطريق "العلمين - وادي النطرون" أمام قاعدة محمد نجيب.



تلقت نجدة العلمين، إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين صباح اليوم الأربعاء بطريق العلمين وأدى النطرون أمام قاعدة محمد نجيب وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



وتم نقل مصابي الحادث إلى مستشفى الحمام المركزي وهم:

حسام بسيوني محمد 25 سنة أبو المطامير جرح بالرأس اشتباه كسر بالقدم اشتباه نزيف بالمخ .

جلال محمد أحمد 22 سنة أبو المطامير كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

حسام حسني رجب 17 سنة أبو المطامير كدمة بالصدر والظهر

أحمد محمد صالح عبد الرحمن 25 سنة أبو المطاميراشتباه نزيف بالبطن

كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

أحمد مسعد سعيد 18 سنة البحيرة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

عبد الله سعيد الصعيدي 22 سنة سوهاج كدمات وسحجات متفرفه بالجسم

رمضان عبد التواب حسن27 سنة أبو المطامير

كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

أشرف أبو زيد عبدالقادر17 سنة

البحيرة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم

محمد سعد الدين خليل15 سنة أبو المطاميركدمات وسحجات متفرقه بالجسم.