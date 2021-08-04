هل تعاني منها…أعراض فى المعدة تسببها العقاقير المخفضة للكوليسترول

يمكن أن يؤثر عقار ستاتينز على عدد من أجزاء الجسم المختلفة ، بما في ذلك الجهاز الهضمي ، مما قد يؤدي إلى عرضين محرجين،لذلك نكشف عن الآثار الجانبية للعقاقير المخفضة للكوليسترول .



وطبقا لأحد أشهر المواقع المتخصصة في الصحة والذي نشر تقريرا مطولا اليوم حول الآثار الجانبية للعقاقير المخفضة للكوليسترول ،أنه يتم وصف العقاقير المخفضة للكوليسترول لملايين الأشخاص للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول لديهم، تم الإبلاغ على نطاق واسع أن استخدام العقاقير المخفضة للكوليسترول يؤثر على العضلات ومع ذلك ، فإن الجهاز الهضمي غالبًا ما يتأثر أيضًا مما يتسبب في هذين العرضين المؤلمين والمخرجين.

في دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب ، المعاهد الوطنية للصحة ، تم إجراء مزيد من البحث عن ارتباط محتمل بين استخدام الستاتين وخلل حركة الأمعاء.

الآثار الجانبية للعقاقير المخفضة للكوليسترول

أشارت الدراسة إلى أن: "الآثار الجانبية للستاتين تشمل الإسهال والإمساك ، على الرغم من عدم تقديم أي تفسير مرضي من قبل الشركة المصنعة.

هناك العديد من الآليات التي تم افتراضها والتي من خلالها يعتقد أن الستاتينات تسبب السمية العضلية.

وتشمل هذه النظريات منع إنتاج حمض الميفالونيك ، واستنفاد الإنزيم المساعد Q10 ، وإحداث اختلال وظيفي في بروتين سيلينوبروتين هناك آلية أخرى محتملة يمكن من خلالها للستاتينات أن يكون لها هذا التأثير قد تكون مرتبطة بمستويات أكسيد النيتريك.

"هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن أكسيد النيتريك يعمل على الأعصاب المثبطة في القولون لإنتاج ضعف الحركة." ،قال الدكتور مارك باباتسكي إن العقاقير المخفضة للكوليسترول هي أكثر فئات الأدوية الموصوفة على نطاق واسع والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم وحماية المرضى من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتابع: "لسوء الحظ ، فإن أحد الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا هو انتفاخ البطن (وجود غازات مفرطة في الجهاز الهضمي) ، والذي يحدث في ما يصل إلى خمسة بالمائة من المرضى الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول"قد يساعد في تقليل المصادر الأخرى للغازات الزائدة عن طريق شرب عدد أقل من المشروبات الغازية وتناول أجزاء أصغر من الطعام بشكل أبطأ لتقليل ابتلاع الهواء."

أعراض الآثار الجانبية للعقاقير المخفضة للكوليسترول



قد تشمل الأعراض الأخرى التي تسببها العقاقير المخفضة للكوليسترول:

صداع

دوخة

الشعور بالمرض

الشعور بالتعب غير المعتاد أو الضعف الجسدي

مشاكل الجهاز الهضمي ، مثل الإمساك أو الإسهال أو عسر الهضم أو الريح

ألم عضلي

مشاكل النوم

انخفاض عدد الصفائح الدموية.

سوء الحظ ، يمكن أن تسبب جميع الأدوية آثارًا جانبية لبعض الأشخاص ، كما أن العقاقير المخفضة للكوليسترول ليست استثناءً ، كما تقول الدكتورة سارة جارفيس.

وتابعت: "على المدى القصير ، ترتبط الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا بالجهاز الهضمي - الانتفاخ ، والإسهال ، وآلام البطن ، إلخ عادة ما تستقر هذه في غضون أسابيع قليلة ويمكن تقليلها في كثير من الأحيان عن طريق البدء بجرعة أقل والزيادة مع زوال الآثار الجانبية.

"على سبيل المثال ، مع سيمفاستاتين ، في حين أن الجرعة القياسية هي 40 ملغ ، عادة ما أخبر مرضاي بأخذ نصف قرص لبضعة أسابيع ثم زيادته إلى قرص كامل بمجرد زوال أي آثار جانبية ،خفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي ومن الممكن تقليل الحاجة إلى الستاتين ، يوصى بشدة باتباع نظام غذائي صحي.

اتباع أسلوب حياة صحي ينطوي على اتباع نظام غذائي صحي مليء بالفواكه والخضروات الأشخاص الذين يدخنون التبغ حاليًا يتم تشجيعهم حقًا من قبل NHS على التوقف يعد الاعتدال في استهلاك الكحول مهمًا أيضًا لخفض الكوليسترول ، مما يعني أنك لا تشرب أكثر من 14 وحدة في الأسبوع بالنسبة لبعض الأشخاص ، قد يتبعون أسلوب حياة صحيًا ولا يزالون يميلون وراثيًا للإصابة بارتفاع الكوليسترول (فرط كوليسترول الدم).