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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوى العاملة: توفير 98 فرصة عمل على 26 مهنة بالبحر الأحمر

محمد سعفان وزير القوي
محمد سعفان وزير القوي العاملة

تبدأ مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر من اليوم، قبول طلبات 98 من راغبي العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 26 مهنة برواتب مجزية، بالفنادق والقري السياحية التابعة للمحافظة في الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.

وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح سعيد عبد الراضي مدير المديرية ، أن الفرص المطلوبة تتمثل في 15 طباخ براتب يبدأ من 1200 جنيه ، و 6 فنى تبريد وتكييف ، و 6 مشرف غرف ، و 22 عامل تجهيز وتحضير ، و 2 مضيف مطعم ، و 2 عمال نظافة ، و 2 عمال كافتيريا ، و عامل شاطئ ، ومراقب كاميرات ، و 2 مشرف استقبال ، و 9 مراقب أمن ، و 2 إشراف داخلي ، وفني معدات ، وموظف استلام.

وأضاف مدير المديرية أن من المهن المطلوب أيضا 3 صراف مطعم ، ومتلقي طلبات ، و 3 رئيس صف مطاعم ، ورئيس صف بارات ، ومشرف وردية ، وحامل حقائب ، و 2 مكوجي ، و3 عمال مناطق عامة ، ومساعد طباخ ، و 2 مشرف حجوزات ، و 6 جنايني ، و 2 عامل مغسلة  ، مشيرا إلي أن الراغبين في العمل بهذه المهن عليهم التقدم بمقر المديرية شارع المصالح الحكومية- الدهار- الغردقة- البحر الأحمر.

 

 

 

 

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مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر بول طلبات 98 من راغبي العمل 26 مهنة برواتب مجزية وزير القوى العاملة محمد سعفان مبادرة حياة كريمة

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