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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسي روسي يتهم الاتحاد الأوروبي بتسييس الوضع حول لقاحات موسكو

صدى البلد

اتهم مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، فلاديمير تشيجوف، الاتحاد الأوروبي بتسييس الوضع حول لقاحات كورونا الروسية.


وقال تشيجوف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - معلقا على تصريح وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، الذي اتهم موسكو بتسييس مسألة الاعتراف بلقاحات كورونا، :"يتم تسييسها (هذه المسألة) هنا في الاتحاد الأوروبي بالذات وليس في روسيا، كما يتم تسييس كل شيء له علاقة بروسيا".


ولم يستبعد الدبلوماسي الروسي مشاركة اللوبي الدوائي في حجب لقاح "سبوتنيك V" الروسي في أوروبا.
وحتى الآن تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في 67 دولة يقطنها أكثر من 3,5 مليار نسمة.. وخاصة ساعد اللقاح الروسي سان مارينو أن تصبح أول دولة أوروبية هزمت فيروس كورونا.


وأفادت وسائل إعلام، أمس الثلاثاء، بأن المفوضية الأوروبية وافقت على الاعتراف بشهادات التلقيح التي تم إصدارها في جمهورية سان مارينو، غير أن ذلك لا يعني أن الاتحاد الأوروبي بدأ يعترف أوتوماتيكيا باللقاح الروسي في أراضيه.

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