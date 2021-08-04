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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صيدلة بدر تستعد لزيارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن الدكتور ياسر مصطفى عميد كلية الصيدلة بـ جامعة بدر فى القاهرة، أن إدارة الكلية تستعد للزيارة الاستطلاعية لوفد "الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد"، خلال شهر "أغسطس" الجارى لتجديد حصول الكلية على الاعتماد، اتساقاً مع أهداف الخطة الاستراتيجية لـ"جامعة بدر"، والتى تسعى إلى حصول كل كليات الجامعة على الاعتماد والجودة من خلال تقديم كل وسائل الدعم المادية والبشرية، وتطوير جميع الأقسام والمعامل بأحدث الأجهزة فى الكلية، تحت إشراف الدكتور مصطفى كمال رئيس الجامعة، ودعم الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

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وأضاف عميد كلية الصيدلة بجامعة بدر فى القاهرة، أنه سبق زيارة العديد من اللقاءات الافتراضية  Online، لبعض أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى الكلية، مشيراً إلى أن الكلية تشهد حالياً طفرة كبيرة فى مجال الاعتماد والجودة وحققت نتائج ملموسة، وتم الانتهاء من البيانات والدراسات الموثقة التى تثبت استيفاء المعايير المقررة للاعتماد والجودة ومنها: "رؤية ورسالة الكلية، خطة تحسين الأقسام ونتائج تنفيذها، دراسة التقويم الذاتى، نظم التقويم وضبط الجودة، وغيرها من البيانات والدراسات التى من الممكن أن يطلبها وفد هيئة الاعتماد والجودة".

 

وأشار الدكتور ياسر مصطفى، إلى أن إدارة الجامعة وفرت جميع سبل الدعم التقنى والتدريب لكل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين، خصوصاً فى ظل وجود بنية تحتية قوية لأحدث شبكات الحاسب الآلى التى تمتلكها الجامعة. 

 

وأكد أن إدارة الكلية اتخذت كل الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار العدوى وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين خلال جائحة "فيروس كورونا"، بشكل دورى ومستمر على مدار العام.

 

ولفت عميد كلية الصيدلة بجامعة بدر فى القاهرة، إلى أن إدارة الكلية تهتم بتطوير نظم التعليم المدمج "الهجين"؛ طبقاً لتعليمات "وزارة التعليم العالى والبحث العلمى"،  بشكل متوازن فى جميع الأنشطة الافتراضية والمكانية والاستفادة من الممارسات الجيدة فى معظم دول العالم المتقدمة فى هذا المجال، مشيراً إلى أنه تم عمل فيديو توثيقى لجميع أنشطة الكلية لتوضيح أهم الموارد المتاحة من: "المدرجات، المعامل، المكتبة، الملاعب، المسطحات الخضراء، شبكة الحاسب الآلى، وغيرها من باقى منشآت الكلية"؛ لتوثيق أهم الأنشطة داخل الكلية.

كلية الصيدلة جامعة بدر جودة التعليم الصيدلة التعليم

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