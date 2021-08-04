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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال يهنئ تركي أل شيخ بمناسبة عيد ميلاده

دايما في صحة وسعادة.. رامز جلال يهنئ تركي آل الشيخ بعيد ميلاده

صدى البلد

حرص النجم الكوميدي،رامز جلال،علي تهنئة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية،بمناسبة عيد ميلاده،ونشر صورة جمعتهما من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”.

وكتب جلال معلقا من خلال صورتهما: "عيد ميلاد سعيد يا أبو ناصر، ودايما في صحة وسعادة".

وفي سياق أخر حقق فيلم أحمد نوتردام للفنان رامز جلال إجمالي إيرادات وصلت إلى 19 مليوناً و309 آلاف و611 جنيهًا، ليتراجع الفيلم عن صدارة شباك التذاكر.

فيلم أحمد نوتردام يشارك فيه بجانب رامز جلال وغادة عادل، كل من خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم،  ويعتبر العمل هو التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعد ما قدما سويًا فيلم "رغدة متوحشة"، وفيلم "سبع البرومبة".

كان آخر أفلام رامز جلال "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب وظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.

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