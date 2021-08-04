مدبولي يتفقد مجمع الخدمات الاستثمارية بالإسماعيلية

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مجمع الخدمات الاستثمارية بالاسماعيلية واستمع مدبولي لشرح حول ما يقدمه المجمع للمستثمرين لتسهيل اجرءات مشروعاتهم.

يذكر أن مجمع الاستثمارات يعمل على تحقيق التنمية الشاملة في محافظة الإسماعيلية، مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لإقليم قناة السويس، حيث يقع المبنى على مساحة ألف متر مربع، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تولي اهتمامًا بالغًا بمراكز خدمات المستثمرين، باعتبارها أحد محاور تحسين مناخ الاستثمار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد ومرافقوه، مشروع مجمع الورش الحرفية جنوب مدينة المستقبل.

وتجول رئيس الوزراء بعدد من الورش التي تم تنفيذها ضمن إطار هذا المشروع، مؤكداً الاهتمام الذي توليه الدولة بدعم الصناعات الحرفية، والحرص على دمجها في الإقتصاد الرسمي، حيث تساهم في توفير فرص العمل وتزويد الصناعات بالأيدي العاملة المدربة، ودعم الاقتصاد، ووجه مدبولى خلال الزيارة بتوفير وسائل انتقال للعمال في المدينة تيسيرا عليهم.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول هذا المشروع، حيث أشار اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، إلى أن مشروع المجمع الحرفي قارب على الإنتهاء حيث يبلغ معدل تنفيذه نحو 95%، وتم التأكيد على أن المجمع يتكون من 58 عنبراً، يضم 463 ورشة، تتراوح مساحة الورشة ما بين 36 م2 و 191 م2، ويصل إجمالي مساحات الورش مجمعة لنحو 32 ألف م2، ويضم ورش رخام وبلاط، وسمكرة ودوكو، ونجارة، وورش معادن، كما يضم مشروع المجمع الحرفي إلى جانب الورش 55 محلا تجارياً و 6 كافتيريات، وعددا من المباني الإدارية والخدمية من بينها وحدة مطافي ونقطة شرطة.