ضبط شخص ينتحل صفة موظف بالحي للنصب على أهالي مدينة نصر

لم يجد شخص وسيلة للنصب والاحتيال على المواطنين سوى قيامه بانتحال صفه موظف بحي مدينة نصر بأسلوب انتحال الصفة.



تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول من شخصين ، مقيمان بدائرة القسم قرارا بقيام أحد الأشخاص بالمرور على المنطقة سكنهما مدعياً بأنه موظف بالحى التابع لمحل سكنهما وتحصله من كلٍ منهما على مبالغ مالية بزعم قدرته على إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بهما، إلا أنهما إرتابا فى أمره فقاما بإبلاغ مباحث مدينة نصر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين لمباحث مدينة نصر صحة الواقعة أن وراء إرتكابها شخص - مقيم بدائر قسم شرطة عين شمس.

تمكنت وحدة مباحث مدينة نصر أول من ضبطه وبحوزته مجموعة من الأوراق التى تدل على ممارسة نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته إعترف أمام فرق مباحث مدينة نصر بنشاطه الإجرامى تم إتخاذ الإجراءات القانونية.