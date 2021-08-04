عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية

التنسيق
التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سؤال وجواب كل ما يريد الطالب معرفته عن نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية .
 

 س1: ما مزايا نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية؟

 

• يحقق نظام القبول الإلكتروني الموحد لكافة كليات الجامعات الخاصة والأهلية العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب في توزيع الأماكن المتاحة ، و يمنع التلاعب في اختيار الطلاب.

 

س2: ما الشهادات التى يطبق عليها نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية؟

• يطبق هذا النظام على الطلاب الحاصلين على الشهادات المصرية (الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية).

 

س3: ما نظام قبول خريجى الشهادات المصرية (الثانوية العامة، الأزهرية، الدبلومات الفنية بالجامعات الخاصة والأهلية)؟

 

• يتم تنسيق حاملى هذه الشهادات من خلال الموقع الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية مباشرة، و يتم قبول الطلاب بالكليات المختلفة وفقا لمجموع درجاتهم وترتيب رغباتهم.

 

س4: ما الجامعات الخاصة والأهلية المشاركة في التنسيق الإلكتروني؟

 

• تشارك كافة الجامعات الخاصة والأهلية المصرية في نظام القبول الإلكتروني ، وعددها 30 جامعة، وتشمل:

أولاً: جامعات خاصة(٢٦ جامعة):

• مصر الدولية.

• الألمانية بالقاهرة.

• أكتوبر للعلوم الحديثة.

• الأهرام الكندية.

• مصر للعلوم والتكنولوجيا.

• المستقبل.

• المصرية الروسية.

• 6 أكتوبر.

• النهضة.

• الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.

• الفرنسية فى مصر.

• البريطانية فى مصر.

• سيناء – القنطرة.

• النيل.

• فاروس.

• المصرية للتعلم الإلكتروني.

• هليوبوليس.

• بدر.

• دراية.

• الجيزة الجديدة.

• الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

• حورس.

• المصرية الصينية.

• سفنكس.

• ميريت.

• السلام.

ثانيًا: الجامعات الأهلية ( 4 جامعات):

• العلمين.

• الجلالة.

• الملك سلمان.

• المنصورة الجديدة.

س5: كيف يتعرف الطالب على التخصصات المختلفة المتاحة بالجامعات الخاصة والأهلية؟

 

• يقوم الطالب بالدخول على مواقع الجامعات المختلفة للتعرف على ما يلي:

✓ التخصصات الموجودة بالجامعة والأعداد المقررة لها.

✓ الرسوم الدراسية وطريقة سدادها لكل كلية أو برنامج.

✓ نظام التخفيضات اللائحية والمنح (إن وجد).

س6: ما مراحل التقديم لنظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية؟

هناك 4 مراحل للقبول:

المرحلة الأولى:

• تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى من إعلان نتيجة التنسيق للجامعات الحكومية.

المرحلة الثانية:

• تبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها.

المرحلة الثالثة:

• تبدأ قبل بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك على إجمالي الأماكن الشاغرة بكل الجامعات.

المرحلة الرابعة:

• يتم القبول عن طريق الجامعات على أية أماكن شاغرة، وفقًا للقواعد المقررة لذلك قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.

س7: ما خطوات التقديم على نظام القبول الإلكتروني الموحد للجامعات الخاصة والأهلية؟

 

• بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الحكومية يُسمح للطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية (الثانوية العامة-الفنية- الأزهرية) بالدخول علي منصة القبول الإلكتروني بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية (cpnu-admission.edu.eg) ويقوم الطالب بتسجيل البيانات المطلوبة على مسئوليته الخاصة.

• حينما تظهر للطالب استمارة قبول إلكترونية يُسمح له بتسجيل 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا لمدة 3 أيام يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات في فترة أقصاها 48 ساعة، وتظهر للطالب على بريده الإلكتروني استمارة قبول محدد بها اسم الكلية التي تم توزيعه عليها، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.

 

س8: ما نظام القبول بالجامعات الأهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة)؟

 

• يتم القبول بالجامعات الأهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) وفقًا للمجموع المكافئ بعد اجتياز الطالب اختبارات القبول الموحدة لكل الجامعات الأهلية.

• ويتم احتساب المجموع المكافئ على النحو التالي: (مجموع الطالب + درجات اختبار القبول).

الدبلومات الفنية مجلس الجامعات الخاصة الثانوية العامة وزارة التعليم العالى الجامعات الخاصة الجامعات الخاصة والأهلية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تكشف عن موعد انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة

ننشر تفاصيل خوض اختبارات القدرات بكليات التربية الفنية والموسيقية

ننشر تفاصيل اختبارات القدرات بالكليات التكنولوجية لطلاب الدبلومات الفنية

لراغبي الالتحاق بكليات التمريض.. تعرف على شكل اختبارات القدرات

زيادة منحة مبنى العيادات الخارجية الجديد بمستشفى أبو الريش الياباني إلى 19 مليون دولار

التعليم العالي تعلن عن إرشادات عامة للطلاب راغبي الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها خوض اختبارات القدرات

لراغبي الالتحاق بكليات التربية الرياضية.. تعليمات مهمة لخوض اختبارات القدارت

قسم المسرح التربوي.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات قدرات تربية نوعية المنصورة

ترشيحاتنا

بشير عبد الفتاح : توفير الغذاء أمن قومي يمنع تحكم الدول الكبرى فى القرار المصري

حكم الاقتراض للاشتراك في ناد رياضي

مقدمو التمويل الاستهلاكي يواجهون غرامة 100 ألف جنيه حال ارتكاب هذه المخالفة

رياضة وفطائر.. بريطاني يكشف سر عمره الطويل

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة وادي دجلة بالدوري الممتاز

الدوري المصري.. صدام قوي بين بيراميدز والإسماعيلى بالدفاع الجوى اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن مصير مروان محسن مع الأهلي

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

الصور الأولي..وصول أيفر جيفين ميناء فيلكسستو ببريطانيا بعد تفريغ حمولتها

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بترقية وزير مفوض و18 مستشارا تجاريا

معاناة 3 فنانين خلال 24 ساعة .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ بيومي فؤاد وأحمد فتحى ورامي وحيد

التعليم: لن ندلي بتصريحات عن درجات طلاب الثانوية العامة قبل إعلان النتيجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

وزير الدفاع: القوات المسلحة ماضية بكل قوة لتطوير قدراتها القتالية لحماية الأمن القومى

فيديو

انحدار الفن .. تصريحات نارية لـ الفنان حسن يوسف

حسين زكي: مباراة مصر وفرنسا للثأر.. وتفوق أحمد الأحمر طبيعي لأبناء الزمالك..فيديو

كريم السعيد: فوز منتخب اليد على ألمانيا كان متوقعًا.. فيديو

في المنوفية .. تعرف على منتجات ووظائف شركة "سايلو فودز" الجديدة

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ