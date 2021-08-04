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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التحور الأخطر..

مستشار رئيس الجمهورية يكشف الوضع الوبائي الحالي لـ كورونا

كورونا
كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن الوضع الوبائى فى مصر شهد انخفاضا بعدد إصابات كورونا، لافتا إلى أن حالات الإصابة والوفيات انخفضت ولا بد من الاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية ضد كورونا .

 

أوضح " تاج الدين " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج هذا الصباح والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن متحورات فيروس كورونا متوقعة  خاصة أن متحور دلتا نوع من أنواع المتحورات ويعد أخطر نوع من المتحورات وبدأ فى الهند وأصاب الملايين منهم ثم انتشر فى عدد من الدول والتى تصيب الأطفال أيضا وليس مقتصرا على  الكبار فقط، موضحا بوجود احتمالات تحور أخرى بالفيروس والذى يتطلب الوقاية والتطعيم باللقاح  ضد كورونا.


وأشار لوجود خريطة فى التطعيم وبدأ التطعيم للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة  خاصة أنهم أكثر الفئات عرضة للاصابة ب لقاح كورونا.


ولفت إلى أن أهم الشروط التى وضعت للمتبرع ببلازما الدم تشتمل على فحص المتبرع اكلينيكيا ومعمليا للتأكد من سلامته الشخصية وضمان سلامته الشخصية المستمرة  والتأكد من عدم وجود أمراض أو فيروسات ب البلازما الخاصة به.


وتابع أن المتبرع ببلازما الدم يخضع لعدد كبير من الفحوصات الطبية للاطمئنان على سلامته، مشيرا إلى أن المتبرع من الممكن أن يتبرع عدة مرات لإحداث نوع من تجديد البلازما والتأكد من سلامته من أى أمراض بالدم، ويقوم  المتبرع بتسجيل اسمه  بمراكز التبرع الدم المعلن عنها من وزارة الصحة ويتم اطلاعه على شروط التبرع للاطمئنان على صحته وسلامته.


يذكر أن  وزارة الصحة والسكان،  قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 801 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232060 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 53 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 284415 من ضمنهم 232060 حالة تم شفاؤها، و 16540 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

 

الدكتور عوض تاج الدين فيروس كورونا كبار السن منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا فيروسات

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