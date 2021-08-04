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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آخر تطورات شكوى الزمالك ضد فرجانى ساسى والدحيل القطرى

فرجانى ساسى لاعب
فرجانى ساسى لاعب الدحيل القطرى

تستعد  اللجنة المؤقتة المكلفة بتيسير شئون الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب  للتحرك القانونى ضد الدولى  فرجانى ساسى نجم الفريق الأبيض السابق  والتقدم بشكوى ضد اللاعب فى الاتحاد الدولى لكرة القدم بسبب تعاقد فرجانى ساسى مع نادى الدحيل القطرى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية. 

ويحتوى العقد المبرم بين فرجانى ساسى والزمالك على تاريخ  محدد لنهاية العقد وينتهى مع نهاية موسم 2020 ــ 2021 الذى مازال ممتدا حتى سبتمبر المقبل .

وقرر مسئولو نادى الزمالك لإرسال الملف لاتحاد الكرة لتوقيع الغرامات على فرجاني ساسي وتوثيقها تمهيدا لارسالها للفيفا في مستحقاته المتبقية من الموسم الحالي والبالغة نحو 450 ألف يورو والتى تم إيداعها فى حساب اللاعب البنكى .

وبدأت اللجنة المؤقتة لنادى الزمالك تكليف نصر عزام الخبير باللوائح  لتولى الملف وكتابة التقرير النهائى وارفاقه بعقد اللاعب حتى يحفظ النادى حقوقه لدى اللاعب، الذى رفض تمديد التعاقد مفضلاً التوقيع للنادى القطرى .

يأتى هذا فى الوقت الذى أكد فيه أحمد مجاهد المكلف بأدارة الأتحاد المصرى لكرة القدم فى تصريحات إعلامية  أن موقف فرجاني ساسي مع نادى الزمالك أصبح يخص الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وهو الجهة الوحيدة التي ستفتي بأحقية النادى مشدداً على رفض اتحاد  الكرة إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب  .

ورفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك حالة الطوارىء داخل المعسكر الأبيض المقام حاليا  ببرج العرب بالأسكندرية استعداداً لأستنئاف مباريات الدورى الممتاز ومن أجل حسم المباريات والتتويج باللقب الغائب عن القلعة البيضاء من 6 سنوات حيث يتبقى للفريق الأبيض 7 مواجهات أمام أندية غزل المحلة والأتحاد السكندرى والأسماعيلى ووادى دجلة  وسيراميكا والإنتاج الحربى  والبنك الأهلى  وفى حال الفوز بالمباريات السبع سيصل الفارس الأبيض للنقطة 82 .

وسيطر الحماس والتفاؤل على لاعبى الزمالك داخل المعسكر السكندرى وهو ما أنعكس على على المدرب الفرنسى وجهازه المعاون الذى أكد للاعبيه فى اكثر مناسبة ثقته الكاملة فى قدراتهم الفنية والبدنية وأنهم الأفضل بالأرقام والحسابات حيث خاض الزمالك 27 مواجهة فى المسابقة المحلية ودخل مرماه 18 هدفا فقط كأقوى خط دفاع فى الدورى ويعتلى سلم تريب جدول المسابقة برصيد 61 نقطة .

لاعبو  الزمالك تعاهدوا على بذل قصارى جهدهم خلال المواجهات المتبقية للحفاظ على أمال الفريق فى حصد لقب الدورى  وإسعاد الجماهير البيضاء.

ويرى المدرب الفرنسى إن كل مباراة سيخوضها من المباريات الـ7 المتبقية سيكونلها استراتيجية خاصة مع التوضيح إن جميع اللاعبين سيكون لهم دور معه لذا يحرص على تجهيز البدلاء والمستبعدين بصورة مستمرة مشددًا على أن المشاركة ستكون للاعب الأجهز فى كل الخطوط لضمان الحفاظ على التنافس بين اللاعبين فى كل المراكز استعداداً لمباريات الدورى خلال شهر أغسطس الجارى عن إعلان  إتحاد الكرة  المرتقب لمواعيد المواجهات القادمة.

فرجاني ساسي الزمالك حسين لبيب نصر عزام أحمد مجاهد

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