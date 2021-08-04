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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القباج تستعرض برامج الوزارة والإنجازات التي تمت في تطوير وميكنة القطاع الأهلي|صور

وزيرة التضامن الاجتماعى
وزيرة التضامن الاجتماعى

استقبلت نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لورا كانسيكاس سفير فنلندا بالقاهرة بمناسبة انتهاء فترة عملها بالقاهرة والتي أعربت عن سعادتها بالفترة التي قضتها في جمهورية مصر العربية، حيث تعرفت فيها على ثراء الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كما أثنت على روح التعاون بين المجتمع المصري والمجتمعات الخارجية.

وشهد اللقاء استعراض أهم البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ومن أهمها صدور قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية والذي يتفق مع الدور الهام الذي تقوم به الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويتغلب على مشكلات القوانين السابقة .

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي أوجه التعاون المختلفة مع مؤسسات المجتمع المدني المتمثلة في العديد من البرامج والمبادرات وتأتي على رأسها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " والتي تستهدف تطوير قرى الريف المصري لتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص للشباب والعمل على التأهيل المدني لسكان هذه القرى.

وناقش الجانبان أيضا تجربة المدارس المجتمعية التي أثبتت نجاحها والتي وصلت إلى اكثر من خمسة آلاف مدرسة تضم 34 الف طالب وطالبة وتمثل اسهاماً في تنفيذ خطة الدولة في تطبيق سياسات التعليم للجميع وتكافؤ الفرص التعليمية.

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التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الإجتماعى مؤسسات المجتمع المدني قرى الريف المصرى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي

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