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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الجيزة: إزالة التعديات على الطريق العام قبل الرصف.. دعم الوحدات المحلية والقرى باحتياجاتهم من عمال النظافة

صدى البلد

محافظ الجيزة: 

دعم الوحدات المحلية والقرى باحتياجاتهم من عمال النظافة 
صيانة كافة المعدات المعطلة وإدخالها الخدمة في منظومة النظافة
عدم إسناد أعمال الرصف للشركات غير الجادة..إزالة التعديات على الطريق العام قبل الرصف 


في إطار الاهتمام الذي توليه محافظة الجيزة برفع كفاءة منظومة النظافة بالوحدات المحلية والقري بالمراكز والمدن عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعا موسعاً مع رؤساء المراكز والمدن للإطلاع علي المجهودات التي تنفذ لتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين ووضع آليات تطوير تلك الخدمات بما يحقق المستوي المأمول .  


إستمع المحافظ من رؤساء المراكز والمدن عن الإمكانيات البشرية والمعدات المتواجدة لديهم والاحتياجات العاجلة لتطوير الاداء مؤكداً علي تدعيم كافة الإحتياجات من العماله والمعدات لتحقيق مستوي لائق فى ملف النظافة .  


موجهاً بصيانة كافه المعدات المعطلة للإستفادة منها وإدخالها الخدمة وإدخال كل القري في منظومة النظافة والجمع السكنى وعدم الاكتفاء بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بالمركز .  


وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن بدعم جهود جمعيات المجتمع المدني والشباب الراغبين في المشاركة في تطوير وتجميل مداخل القري ورفع المخلفات لتتكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والمجتمعية . 


كما أكد محافظ الجيزة خلال الإجتماع علي ضرورة المتابعة اليومية لأعمال رفع المخلفات سواء من خلال الوحدات المحلية أو من خلال شركات وجمعيات الجمع السكني للمخلفات مع التركيز على رفع المخلفات المتراكمه على مدار فترات زمنية .  


ووجه مدير مديرية الري بالتنسيق مع المراكز ووضع خطه لرفع أي مخلفات يتم إلقاءها بالترع والمصارف أولا بأول مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة عدم إلقاء المخلفات بهما لما لها من أهمية بالإضافه إلى التنسيق مع الأجهزة المعنية لنقل أعمدة الإنارة من مسارات أعمال تبطين الترع .  


ووجه بإعادة توزيع العماله التابعة لمديرية الطرق والخاصه بالتجريد والصيانات البسيطة للطرق للإستفادة منها ودعم المراكز والمدن بهم.  


وشدد المحافظ أنه من غير المسموح بعد رصف أي شارع بأن يتم حفره أو تكسيره مع ضرورة الإهتمام بتجريد ونظافه تلك الشوارع بدون إستخدام للمعدات الثقيلة لعدم التأثير علي طبقة الرصف وأرصفه المشاه بها .  


ووجه مديرية الطرق بعدم إسناد أي أعمال للشركات والمقاولين التي لم تثبت جديتها في تنفيذ الأعمال علي أكمل وجه خلال العام المالي الماضي مشدداُ علي إزالة أي تعديات علي الطريق العام قبل البدء في أعمال الرصف والتطوير للطريق للإستفادة منها في توسعه الشوارع وتحقيق السيولة المرورية للطريق.

الجيزة محافظ الجيزة منظومة النظافة إزالة التعديات اعمال الرصف

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