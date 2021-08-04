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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتحلوا صفة ضباط ..تأجيل محاكمة 7 متهمين بخطف مواطنين وسرقتهم بالمعادى

صدى البلد

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى زين الدين، محاكمة 7 متهمين بخطف مواطنين وسرقتهم بالمعادى، لجلسة 28 سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل. 

وأوضح أمر  الإحالة أن المتهمين  خطفوا بالإكراه المجنى عليهما محمد عباس ، و احمد حسن  ، بأن قاموا باصطحابهما عنوة داخل سيارة قيادة المتهم الثانى بعيداً عن أعين ذويهم على النحو المبين بالتحقيقات.

أضاف أمر الإحالة أن  المتهمين سرقوا  المبلغ المالى المبيت قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام، بأن ارتكبوا الجريمة محل الاتهام الأول وتعدوا على المجنى عليهما بالضرب مما شل من مقاومتهما، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المسروقات.

وأشار امر الاحالة ان المتهمين  انتحلوا  صفة ضباط شرطة على النحو المبين بالتحقيقات.

واكد  المجنى عليهم في امر الاحالة وهو "محمد.ع"، أنه بناءا  على اتفاق بينه وبين اآخر خارج البلاد أعطاه مبلغ من المال لتشغيلها والحصول على نسبة من الأرباح، فذهب لشخص أخر لإعطائه المبلغ المالى بالمعادى، وما أن وصل أبصر المتهم الأول وفوجيء بالمتهمين الأخرين مستقلين سيارة أجرة "ميكروباص"، وقاموا بإكراهه هو والشاهد الثانى للدخول إلى السيارة، بعد أن قرروا لهم أنهم ضباط مباحث، وقاموا بالتعدى عليهم وسرقة المبالغ المالية حوزتهم وأخرجوهم من السيارة وفروا هاربين.

جنايات القاهرة خطف مواطنين سرقة مواطنين سرقة المعادي أخبار المحاكمات

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