انتحلوا صفة ضباط ..تأجيل محاكمة 7 متهمين بخطف مواطنين وسرقتهم بالمعادى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامى زين الدين، محاكمة 7 متهمين بخطف مواطنين وسرقتهم بالمعادى، لجلسة 28 سبتمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين خطفوا بالإكراه المجنى عليهما محمد عباس ، و احمد حسن ، بأن قاموا باصطحابهما عنوة داخل سيارة قيادة المتهم الثانى بعيداً عن أعين ذويهم على النحو المبين بالتحقيقات.
أضاف أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا المبلغ المالى المبيت قدراً بالأوراق والمملوكة للمجني عليهما بطريق الإكراه الواقع عليهما بالطريق العام، بأن ارتكبوا الجريمة محل الاتهام الأول وتعدوا على المجنى عليهما بالضرب مما شل من مقاومتهما، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المسروقات.
وأشار امر الاحالة ان المتهمين انتحلوا صفة ضباط شرطة على النحو المبين بالتحقيقات.
واكد المجنى عليهم في امر الاحالة وهو "محمد.ع"، أنه بناءا على اتفاق بينه وبين اآخر خارج البلاد أعطاه مبلغ من المال لتشغيلها والحصول على نسبة من الأرباح، فذهب لشخص أخر لإعطائه المبلغ المالى بالمعادى، وما أن وصل أبصر المتهم الأول وفوجيء بالمتهمين الأخرين مستقلين سيارة أجرة "ميكروباص"، وقاموا بإكراهه هو والشاهد الثانى للدخول إلى السيارة، بعد أن قرروا لهم أنهم ضباط مباحث، وقاموا بالتعدى عليهم وسرقة المبالغ المالية حوزتهم وأخرجوهم من السيارة وفروا هاربين.