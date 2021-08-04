الوزراء: الغردقة المدينة الوحيدة التي ستشهد نموًّا مضاعفًا في نسب إشغالات الفنادق

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجراف جديدًا يحمل توقعات صادرة عن كوليرز إنترناشيونال لإشغالات الفنادق في منطقة الشرق الأوسط خلال عام 2021، تحت عنوان "الغردقة المدينة الوحيدة التي ستشهد نموًّا مضاعفًا في نسب إشغالات الفنادق".

أشار الإنفوجراف إلى القفزة المتوقعة في معدلات الإشغال بفنادق كلٍّ من القاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة في 2021 مقارنة بالعام السابق؛ حيث توقع أن تصل نسب الإشغال بفنادق الغردقة إلى 51% -وهي المدينة الوحيدة على قائمة كوليرز إنترناشيونال التي ستشهد نموًّا- بمعدل 112%. و57% هي نسبة الإشغال المتوقعة بفنادق الإسكندرية بمعدل نمو 26%، و49% لفنادق القاهرة، وبمعدل نمو 79%. وأخيرًا، 43% لفنادق شرم الشيخ، بمعدل نمو 88%.

كما تناول الإنفوجراف نسب إشغالات الفنادق بمنطقة الشرق الأوسط، وتوقعات بنمو كبير فيها خلال عام 2021؛ لتصل نسب إشغالات الفنادق في ميناء دبي الإماراتية إلى 73% بمعدل نمو سنوي 41%، و57% في مدينة الرياض السعودية بمعدل نمو 14%، في حين أنه من المتوقع أن تشهد لبنان تحسنًا في معدلات إشغالات فنادق بيروت لتصل إلى 38% بمعدل نمو سنوي 61%، ثم مدينة عمان الأردنية والتي يُتوقع أن تصل إشغالات الفنادق بها خلال عام 2021 إلى 33% بمعدل نمو سنوي 37%.