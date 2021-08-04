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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نائل نصار ومحمد طاهر يودعان منافسات فردي الفروسية بأولمبياد طوكيو

صدى البلد

ودع ثنائي المنتخب المصري للفروسية نائل نصار ومحمد طاهر زيادة، نهائي منافسات بطولة الفروسية فردي الحواجز، ضمن منافسات دورة الالعاب الأولمبية.

وارتكب الفارس المصري نائل نصار 13 خطأ خلال مشاركته في نهائي فردي الفروسية، لينهي المنافسة في زمن قدره 89.63 ثانية و ارتكب الفارس المصري محمد طاهر زيادة 8 أخطاء خلال مشاركته في نهائي فردي الفروسية، في زمن قدره 86.63 ثانية.

وعلى جانب أخر ، ودع إيهاب عبد الرحمن، لاعب منافسات المجموعة الأولى لتصفيات رمي الرمح، بدورة الألعاب الأولمبية رقم 32 الصيفية المقامة خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.

واحتل "عبد الرحمن" المركز الثامن في منافسات المجموعة الأولى لرمي الرمح برمية قدرها 81.92 متر والثالث عشر بشكل عام، ولكنه لم يستطع التأهل إلى الدور النهائي بعدما تفوق عليه لاعبي المجموعة الثانية حيث يتأهل أفضل 12 لاعب فقط من المجموعتين.

وتبحث مصر عن الميدالية الثالثة لها في الدورة الأولمبية رقم 32 بعد برونزيتي التايكوندو عن طريق هداية ملاك وسيف عيسى.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبًا ولاعبة.

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