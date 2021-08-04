بشرى سارة لجماهير الزمالك.. بن شرقى يقترب من تمديد تعاقده

توصلت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع المغربى أشرف بن شرقى لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين جديدين بخلاف الموسم المتبقي في عقده.

وينتظر أن يعقد مسئولو اللجنة جلسة مع أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، بحضور كريم البلق، وكيل أعماله، عقب مواجهة غزل المحلة في المسابقة المحلية للاتفاق على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد حتى يتم الإعلان عنها رسميًا.

وأبدى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تمسكه بالإبقاء على أشرف بن شرقى لاعب الزمالك وهداف الفريق الأبيض ضمن صفوف الفريق، وسرعة الانتهاء من تمديد تعاقده لإضفاء المزيد من الاستقرار والحفاظ على القوام الأساسى وتفادى السيناريو الذى حدث مع فرجانى ساسى.

من جانبه، نفى أشرف بن شرقى ما أثير مؤخراً بشأن طلبه الحصول على 3 ملايين يورو سنوياً مقابل تجديده تعاقده مع الزمالك وتزامن ذلك مع رسالة تحذير شديدة أطلقها الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون مضمونها عدم الاهتمام بأى عروض احترافية، مشدداً على استمرار جميع العناصر الأساسية فى قائمته الموسم المقبل.

وعلم “صدى البلد” أن تحذيرات كارتيرون جاءت بعد تردد الأنباء عن وجود عروض احترافية أوروبية وخليجية للاعبيه تصدرها المغربى أشرف بن شرقى المطلوب فى الدورى التركى واليونانى.

ورفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، حالة الطوارئ داخل المعسكر الأبيض المقام حاليا ببرج العرب بالأسكندرية استعداداً لاستنئاف مباريات الدورى الممتاز ومن أجل حسم المباريات والتتويج باللقب الغائب عن القلعة البيضاء من 6 سنوات، حيث يتبقى للفريق الأبيض 7 مواجهات أمام أندية غزل المحلة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى، وفى حال الفوز بالمباريات السبع سيصل الفارس الأبيض للنقطة 82.

وسيطر الحماس والتفاؤل على لاعبى الزمالك داخل المعسكر السكندرى، وهو ما انعكس على المدرب الفرنسى وجهازه المعاون الذى أكد للاعبيه فى أكثر من مناسبة ثقته الكاملة فى قدراتهم الفنية والبدنية وأنهم الأفضل بالأرقام والحسابات، حيث خاض الزمالك 27 مواجهة فى المسابقة المحلية ودخل مرماه 18 هدفا فقط كأقوى خط دفاع فى الدورى ويعتلى سلم ترتيب جدول المسابقة برصيد 61 نقطة.

لاعبو الزمالك تعاهدوا على بذل قصارى جهدهم خلال المواجهات المتبقية للحفاظ على آمال الفريق فى حصد لقب الدوري وإسعاد الجماهير البيضاء.

ويرى المدرب الفرنسى أن كل مباراة سيخوضها من المباريات الـ7 المتبقية سيكون لها استراتيجية خاصة مع التوضيح أن جميع اللاعبين سيكون لهم دور معه، لذا يحرص على تجهيز البدلاء والمستبعدين بصورة مستمرة، مشددًا على أن المشاركة ستكون للاعب الأجهز فى كل الخطوط لضمان الحفاظ على التنافس بين اللاعبين فى كل المراكز استعداداً لمباريات الدورى خلال شهر أغسطس الجارى عن إعلان اتحاد الكرة المرتقب لمواعيد المواجهات القادمة.