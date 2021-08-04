عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. بن شرقى يقترب من تمديد تعاقده

أشرف بن شرقى لاعب
أشرف بن شرقى لاعب الزمالك

توصلت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، لاتفاق مع المغربى أشرف بن شرقى لتمديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة موسمين جديدين بخلاف الموسم المتبقي في عقده.

 

وينتظر أن يعقد مسئولو اللجنة جلسة مع أشرف بن شرقى، لاعب الزمالك، بحضور كريم البلق، وكيل أعماله، عقب مواجهة غزل المحلة في المسابقة المحلية  للاتفاق على جميع التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد حتى يتم الإعلان عنها رسميًا.

 

وأبدى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تمسكه بالإبقاء على أشرف بن شرقى لاعب الزمالك وهداف الفريق الأبيض ضمن صفوف الفريق، وسرعة الانتهاء من تمديد تعاقده لإضفاء المزيد من الاستقرار والحفاظ على القوام الأساسى وتفادى السيناريو الذى حدث مع فرجانى ساسى.

 

من جانبه، نفى أشرف بن شرقى ما أثير مؤخراً بشأن طلبه الحصول على 3 ملايين يورو سنوياً مقابل تجديده تعاقده مع الزمالك وتزامن ذلك مع رسالة تحذير شديدة أطلقها الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون مضمونها عدم الاهتمام  بأى عروض احترافية، مشدداً على استمرار جميع العناصر الأساسية فى قائمته الموسم المقبل.

 

وعلم “صدى البلد” أن تحذيرات كارتيرون جاءت بعد تردد الأنباء عن وجود عروض احترافية أوروبية وخليجية للاعبيه تصدرها  المغربى أشرف بن شرقى المطلوب فى الدورى التركى واليونانى.

 

ورفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، حالة الطوارئ داخل المعسكر الأبيض المقام حاليا  ببرج العرب بالأسكندرية استعداداً لاستنئاف مباريات الدورى الممتاز ومن أجل حسم المباريات والتتويج باللقب الغائب عن القلعة البيضاء من 6 سنوات، حيث يتبقى للفريق الأبيض 7 مواجهات أمام أندية غزل المحلة والاتحاد السكندرى والإسماعيلى ووادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى والبنك الأهلى، وفى حال الفوز بالمباريات السبع سيصل الفارس الأبيض للنقطة 82.

 

وسيطر الحماس والتفاؤل على لاعبى الزمالك داخل المعسكر السكندرى، وهو ما انعكس على المدرب الفرنسى وجهازه المعاون الذى أكد للاعبيه فى أكثر من مناسبة ثقته الكاملة فى قدراتهم الفنية والبدنية وأنهم الأفضل بالأرقام والحسابات، حيث خاض الزمالك 27 مواجهة فى المسابقة المحلية ودخل مرماه 18 هدفا فقط كأقوى خط دفاع فى الدورى ويعتلى سلم ترتيب جدول المسابقة برصيد 61 نقطة.

 

لاعبو  الزمالك تعاهدوا على بذل قصارى جهدهم خلال المواجهات المتبقية للحفاظ على آمال الفريق فى حصد لقب الدوري وإسعاد الجماهير البيضاء.

 

ويرى المدرب الفرنسى أن كل مباراة سيخوضها من المباريات الـ7 المتبقية سيكون لها استراتيجية خاصة مع التوضيح أن جميع اللاعبين سيكون لهم دور معه، لذا يحرص على تجهيز البدلاء والمستبعدين بصورة مستمرة، مشددًا على أن المشاركة ستكون للاعب الأجهز فى كل الخطوط لضمان الحفاظ على التنافس بين اللاعبين فى كل المراكز استعداداً لمباريات الدورى خلال شهر أغسطس الجارى عن إعلان اتحاد الكرة  المرتقب لمواعيد المواجهات القادمة.

أشرف بن شرقي نادي الزمالك باتريس كارتيرون فرجاني ساسي غزل المحلة

ترشيحاتنا

ضبط 585 طنا غير مسجل.. الزراعة: تكثيف المرور والتفتيش على صناعة الأعلاف بالمحافظات

«زايد 3».. سيمفونية عسكرية بين النسور المصرية والجوية الإماراتية

دعاء النبي لفك السحر والحسد.. أذكار وأدعية من الكتاب والسنة

بعد 45 عاما من الغياب.. هندي يعود لعائلته من حادث تحطم طائرة

هل تعاني منها…أعراض فى المعدة تسببها العقاقير المخفضة للكوليسترول

كارثة سودة.. مبروك عطية يحذر من تشغيل القرآن في هذا المكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن مصير مروان محسن مع الأهلي

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

لمدة 15 يوما.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الجو.. فيديو

نائب رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يسعى بكل جهد لتحقيق الأمن القومي من الغذاء

الرئيس السيسي يشارك عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني

معاناة 3 فنانين خلال 24 ساعة .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ بيومي فؤاد وأحمد فتحى ورامي وحيد

هل تقبل صلاة الرجل بشورت قصير ؟

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

في اليوم العالمي لـ البطيخ .. 4 وصفات سحرية أبرزها السلطة والأسياخ

جولة «صدى البلد» داخل وحدات السكن البديل بمثلث ماسبيرو.. صور

سقوط آبي أحمد يقترب.. "تيجراي" قنبلة موقوتة خارج حسابات ديكتاتور إثيوبيا

فيديو

أبهرن الجمهور .. فنانات فقدن وزنهن الزائد بصورة مفاجئة

انحدار الفن .. تصريحات نارية لـ الفنان حسن يوسف

حسين زكي: مباراة مصر وفرنسا للثأر.. وتفوق أحمد الأحمر طبيعي لأبناء الزمالك..فيديو

كريم السعيد: فوز منتخب اليد على ألمانيا كان متوقعًا.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

د. علاء الشال يكتب: السيدة خديجة ومواقفها المشهودة مع الرسول (3)

د. دينا أحمد علي تكتب: الإدارة الإلكترونية للمجتمعات الريفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

مجدي أبوزيد

الجامعة الألمانية داعم أساسى للتعاون بين مصر وألمانيا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع كمصلحة أخلاقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ