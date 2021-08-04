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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان روكسي للمسؤولين : انقذونا من العشوائيات

صدى البلد

أرسل رامي فريد ، أحد سكان منطقة روكسي ، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد ، متضررا من احتلال الباعة الجائلين للمنطقة وتشويه المنظر الحضاري لروكسي.


وقال فريد ، في شكواه: "روكسي تحولت لعشوائيات باعه جائلين على  الأرصفه في كل مكان مفترشين البضائع علي الارصفه وفي الشوارع".

 

وتابع رامي فريد: لا نستطيع المشي علي الأرصفة بعد أن تحولت روكسي الي العتبه الخضراء بعد أن كانت مصر الجديده حيث كانت تعتبر منطقة تراثية وأثرية بها قصر البارون وكنيسة البازليك والكوربة والقصر الجمهوري.

 

وأشار إلى أن إهمال الحي جعل منها عشوائيات بسبب الباعة الجائلين على الأرصفة والشوارع ، حيث أن الملابس والأحذية معلقة في كل مكان علي الأرض وعلي الأعمدة وكافة البضايع.

 

وطالب المسؤولين ، بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة ، وعدم حدوث كارثة وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الباعة الجائلين العشوائيات بين الناس

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