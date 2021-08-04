سكان روكسي للمسؤولين : انقذونا من العشوائيات

أرسل رامي فريد ، أحد سكان منطقة روكسي ، شكواه لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد ، متضررا من احتلال الباعة الجائلين للمنطقة وتشويه المنظر الحضاري لروكسي.



وقال فريد ، في شكواه: "روكسي تحولت لعشوائيات باعه جائلين على الأرصفه في كل مكان مفترشين البضائع علي الارصفه وفي الشوارع".

وتابع رامي فريد: لا نستطيع المشي علي الأرصفة بعد أن تحولت روكسي الي العتبه الخضراء بعد أن كانت مصر الجديده حيث كانت تعتبر منطقة تراثية وأثرية بها قصر البارون وكنيسة البازليك والكوربة والقصر الجمهوري.

وأشار إلى أن إهمال الحي جعل منها عشوائيات بسبب الباعة الجائلين على الأرصفة والشوارع ، حيث أن الملابس والأحذية معلقة في كل مكان علي الأرض وعلي الأعمدة وكافة البضايع.

وطالب المسؤولين ، بسرعة حل هذه المشكلة رئفت بسكان المنطقة ، وعدم حدوث كارثة وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.



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