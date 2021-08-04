الرئيس السيسى: لبنان ما زال قادرا على النهوض

أذاعت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا كشف فيه متحدث الرئاسة تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى أن أيادى مصر ممدودة إلى المجتمع الدولى للتكاتف وتسخير جميع الإمكانات لدعم لبنان وبناء مستقبل أفضل لشعبه.

وقال الرئيس السيسى إن لبنان الذى كان دائما منارة للثقافة والفكر ما زال قادرا بعزيمة أبنائه على النهوض من الكبوة الحالية، وذلك ضمن مشاركة الرئيس في المؤتمر الدولى لدعم الشعب اللبنانى عبر الفيديو كونفرانس اليوم، الأربعاء.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل مؤخرا وفدا من المشاركين في المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي نظمته دار الإفتاء المصرية تحت عنوان "مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي"، وذلك بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس رحب بعلماء الدين المشاركين في المؤتمر، مؤكداً الدعم الكامل لمسار المؤتمر نظراً لأهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات الإفتاء في العالم الإسلامي كمرجعية شرعية لإصدار الفتاوى الدينية في جميع مناحي الحياة والتعاملات والعبادات، بما يساهم في نشر التوعية والفهم الحقيقي والواقعي لصحيح الدين وتحقيق الاستقرار المجتمعي ومواجهة الإشكاليات التي تواجه الفتاوى نتيجة تدخل غير المتخصصين.

وشدد على أهمية مواكبة مؤسسات الإفتاء في العالم للتطورات العميقة التي طرأت في هذا المجال، لا سيما مع انتشار استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتصدي للمنصات الإلكترونية التي تبث أفكاراً مغلوطة تشوش على جوهر الدين الإسلامي الحنيف.