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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

حلم طال انتظاره.. تكنولوجيا الأغذية: "سايلو فودز" تقضي على الفساد وأمراض الأطفال

مدينة سايلو فودز
مدينة سايلو فودز

"حلم طال انتظاره" هى عبارة يرددها الجميع بعد افتتاح المدينة الصناعية الغذائية العظيمة "سايلو فودز" والتى تعمل على إنتاج وجبات عذائية للأطفال بالمدارس للتخلص من جميع المشكلات الصحية لديهم .

وخلال التقرير التالي نرصد أهمية افتتاح المدينة الصناعية الغذائية بالمنوفية ومردود ذلك على صحة أطفالنا:
 

حلم طال انتظاره 

قالت الدكتورة منال عزالدين الباحث بمعهد تكنولوحيا الأغذية، وعضو الجمعية الطبية المصرية لدراسة السمنة، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة "سايلو فودز" حلم طال انتظاره لإننا نعاني منذ سنوات من مشكلات الوجبات المدرسية لإنها كانت تؤثر على صحة أطفالنا، موضحة أنه لا يوجد أحد مسول عن الوجبات المدرسية لذا كان يتم توريدها من مصانع ومتعاقدين ومن هنا كان يأتى فساد الأغذية نتيجة سوء التخزين والتداول.

مدينة سايلو فودز بوابة للتخلص من المشكلات 

وأضافت "عزالدين" خلال تصريحات ل"صدى البلد" ، أن وجود المدينة الصناعية الغذائية تجعلنا نتغلب على العديد من المشكلات التى تواجههنا مثل الفساد الإدارى فى منظومة الوجبات المدرسية ، لإن جهاز الخدمات الوطنية هو القائم على إدارة مدينة "سايلو فودز" .

 

لدينا 13 مليون طفل يعانون من مشكلات غذائية

وأوضحت أن المدينة الصناعية الغذائية مقامة على مساحة 136 ألف فدان تحتوى على مصانع ومطاحن تخدم على الوجبة الغذائية لتلاميذ المدارس ، مضيفة أننا لدينا 13 مليون طفل يعانون من مشكلات غذائية وفقا لما قالته الدكتورة هاله زايد بالأمس ، مؤكدة أن 4 مليون طفل فى مصر يعانون السمنة و8 مليون طفل يعانون من الانيميا ، و 1.3 مليون طفل يعانون من التقزم .

 

مشكلة السمنة 

وقالت "الباحث بمعهد تكنولوحيا الأغذية" إن السمنة هى زيادة الوزن عن الحد المعقول وهذا يرجع إلى قلة الوعى الغذائي وجهل بالمعلومة الغذائية، مع قلة ممارسة الرياضة، مع الإكثار من الوجبات الغذائية السريعة ، موضحة أن السمنة بوابة للعديد من الأمراض مثل القلب وتساهم بنسبة 50 % من السرطان للأطفال والاكتئاب وصعوبة الحركة ، ومن هنا الأم عليها دور فى اختيار أطباق المائدة لأولادها ، فلابد أن يحتوى نصف الطبق على خضروات وفواكه ، وربع الطبق بروتين ، والربع الأخير يحتوى على النشويات  .

وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال كلمته أن الوجبة المدرسية سيكون فيها عبوة لبن لكل طفل، وهذا سيعود بالكالسيوم وفيتامين د  المهمين لعظام الأطفال.

 

مرض التقزم 

ولفتت إلي أن المرض الآخر الذى تحدث عنه الرئيس هو مشكلة التقزم والذى ينتج عنه آلالام فى العظام واعوجاج فى العمود الفقرى ، موضحة أن ادخال الطعام الصحى فى الوجبات المدرسية فى هذا السن هو انقاذ مايمكن انقاذه وحل المشكلة من البداية .

 

مرض الأنيميا 

وأكدت أن مرض الانيميا هو نقص الحديد مايينتج عنه قلة الاستيعاب الدراسي والخمول مما يسبب حالة من الاكتئاب وقلة الثقة بالنفس ، مؤكدة أن كل الأمراض السابق ذكرها نتيجة سوء التعذية ، معلقة :" الاهتمام بصحة النشء مهم جظا لإننا نبنى أجيال تبنى أوطان فى المستقبل".

وناشدت  الدكتورة منال عزالدين الباحث بمعهد تكنولوحيا الأغذية ، جميع أولياء الأمور بضرورة الالتزام بالوجبات المدرسية وتوعية أطفالهم بأهمية تلك الوجبات. 
 

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