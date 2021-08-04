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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال شخص هدد بتفجير مقر الحكومة الأوكرانية

صدى البلد

اعتقلت الشرطة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، شخصًا دخل مقر مجلس الوزراء في كييف مهددًا بتفجير قنبلة يدوية كانت في حوزته.


وقال رئيس شرطة كييف إيهور كليمينكو، في مؤتمر صحفي، إن الرجل الذي تمكنت الشرطة من اعتقاله بعد ساعة، يواجه الآن عقوبة تصل إلى 15 عامًا في السجن بسبب احتجازه رهائن، بحسب ما نقلته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية.


وأضاف: "الموقف غير عادي، فقد كان جنديًا شارك في الحرب، وأصيب مرتين بجروح أحدها في الرأس". 


وذكرت السلطات أن الرجل يدعى فولوديمير بروكنيتش، وهو محارب قديم في القوات المُسلحة الأوكرانية.


ووفقًا لوزارة الداخلية، دخل بروكنيتش مقر الحكومة الرئيسي في العاشرة صباحًا وهو يحمل قنبلة يدوية وهدد بتفجير المبنى، لكن صديقًا له، وهو مسئول محلي، قام بدور الوسيط وأقنعه بتسليم نفسه للشرطة.


وصرح رئيس الشرطة بأن الرجل "ارتكب هذه الجريمة لأنه واجه صعوبات في الحياة".

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