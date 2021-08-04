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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

إلى جانب بايدن وماكرون.. السيسي يشارك في المؤتمر الدولي الثالث لدعم لبنان

صدى البلد

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرنس في المؤتمر الدولي الثالث لدعم الشعب اللبنانى الشقيق والذي يعقد بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبرعاية ودعم منظمة الأمم المتحدة.

وشارك كذلك كل من الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك الأردن، ورئيس الولايات المتحدة الامريكية جو بايدن، والرئيس اللبناني ميشيل عون، والسيد مصطفي الكاظمي رئيس وزراء العراق، والشيخ صباح الخالد الصباح رئيس وزراء الكويت، وكذلك الاتحاد الاوروبي ومؤسساته المختلفة والمنظمات الدولية والإقليمية ومجموعة كبيرة من وزراء الخارجية لمختلف دول العالم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الفيديو كونفرنس المؤتمر الدولى الثالث لدعم الشعب اللبنانى

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