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برلمان

برلماني: مؤسسات الدولة تعمل بتناغم وتنسيق غير مسبوق لإنهاء المشروعات القومية الكبرى

النائب ايهاب رمزي
النائب ايهاب رمزي عضو مجلس النواب

قال النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب ان الدولة قامت بإنجازات غير مسبوقة في مجال المشروعات القومية ، مشيرا إلى أن مشهد تكاتف و تكامل كل مؤسسات الدولة و الوزارات مشهد مشرف.

 

و تابع عضو مجلس النواب : مؤسسات الدولة تعمل بتناغم و تنسيق كامل غير مسبوق و الوزارات  تتعاون بعيدا عن  الروتين الحكومي و بعيدا عن سياسة قتل الانجازات  التي كانت تحدث في اوقات سابقة ، مشيرا إلى أن سياسة الايادي المرتعشة انتهت و الدولة تعمل  على  ازالة كل معوقات العمل  وذلك من خلال  تنسيق و تكامل في الاداء .

 

و قال النائب ايهاب رمزي عضو مجلس النواب إن المعجزة الاولي تحققت بتوفير التمويل من كل موارد الدولة الداخلية و الموارد الطبيعية و اعادة ادارة الموارد لتعظيم الاستثمار  بما يعود بالنفع على الدولة و للأجيال القادمة.

 

و لفت رمزي الى ان انجاز العمل يتم بسرعة كبيرة  و فائقة و بأياد مصرية و ليس  شركات اجنبية مضيفا :“ هناك ارادة  سياسية  لتحقيق  الانجاز الضخم و الذي يتم في مجالات عديدة”.

 

و قال عضو مجلس النواب ان “حياة كريمة”  تعبر بنا نحو دولة جديدة و تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين و ستحدث طفرة في كل القرى  وتزيل معاناة ٥٠ مليون مواطن  في ٣ سنوات  وبدون ان يتكلف المواطن جنيها واحدا.

 

وتابع:" الدولة توفر التمويل بما يخدم المشروعات و يحقق مصالح الاجيال القادمة و تحاول مساعدة المواطن بما يسهم في  توفير حياة كريمة و خلق فرص اقتصادية".

 

ووجه رمزي التحية لدور الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بالمشروعات القومية و حرصه على طبقة البسطاء من خلال مشروعات حياة كريمة و مشروعات مواجهة الفقر ، مشيدا بسرعة الاداء وبالتحول في الملف الاقتصادي و بدور القوات المسلحة والسرعة غير التقليدية فى انهاء المشروعات المختلفة.

المشروعات القومية مؤسسات الدولة الروتين الحكومي الموارد الطبيعية حياة كريمة

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