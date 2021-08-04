برلماني: مؤسسات الدولة تعمل بتناغم وتنسيق غير مسبوق لإنهاء المشروعات القومية الكبرى

قال النائب إيهاب رمزي عضو مجلس النواب ان الدولة قامت بإنجازات غير مسبوقة في مجال المشروعات القومية ، مشيرا إلى أن مشهد تكاتف و تكامل كل مؤسسات الدولة و الوزارات مشهد مشرف.

و تابع عضو مجلس النواب : مؤسسات الدولة تعمل بتناغم و تنسيق كامل غير مسبوق و الوزارات تتعاون بعيدا عن الروتين الحكومي و بعيدا عن سياسة قتل الانجازات التي كانت تحدث في اوقات سابقة ، مشيرا إلى أن سياسة الايادي المرتعشة انتهت و الدولة تعمل على ازالة كل معوقات العمل وذلك من خلال تنسيق و تكامل في الاداء .

و قال النائب ايهاب رمزي عضو مجلس النواب إن المعجزة الاولي تحققت بتوفير التمويل من كل موارد الدولة الداخلية و الموارد الطبيعية و اعادة ادارة الموارد لتعظيم الاستثمار بما يعود بالنفع على الدولة و للأجيال القادمة.

و لفت رمزي الى ان انجاز العمل يتم بسرعة كبيرة و فائقة و بأياد مصرية و ليس شركات اجنبية مضيفا :“ هناك ارادة سياسية لتحقيق الانجاز الضخم و الذي يتم في مجالات عديدة”.

و قال عضو مجلس النواب ان “حياة كريمة” تعبر بنا نحو دولة جديدة و تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين و ستحدث طفرة في كل القرى وتزيل معاناة ٥٠ مليون مواطن في ٣ سنوات وبدون ان يتكلف المواطن جنيها واحدا.

وتابع:" الدولة توفر التمويل بما يخدم المشروعات و يحقق مصالح الاجيال القادمة و تحاول مساعدة المواطن بما يسهم في توفير حياة كريمة و خلق فرص اقتصادية".

ووجه رمزي التحية لدور الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمامه بالمشروعات القومية و حرصه على طبقة البسطاء من خلال مشروعات حياة كريمة و مشروعات مواجهة الفقر ، مشيدا بسرعة الاداء وبالتحول في الملف الاقتصادي و بدور القوات المسلحة والسرعة غير التقليدية فى انهاء المشروعات المختلفة.