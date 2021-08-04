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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

النشرة الاقتصادية.. تسليم 1700 سيارة ضمن إحلال المركبات قريبا.. وإنشاء سجل لممارسة نشاط الكفالة بأجر للحصول على تمويل.. بشرى سارة لمرضى مستشفى أبو الريش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

ننشر موقع صدى البلد الإخباري، أبرز الأحداث الاقتصادية  على مدار اليوم الأربعاء 4-8-2021.

تسليم 1700 سيارة جديدة بمشروع الإحلال والتجديد خلال أغسطس| تفاصيل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بمواصلة العمل على تيسير إجراءات الاستفادة من المبادرة الرئاسية لـ إحلال المركبات المتقادمة بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، على ضوء ما يتكشف خلال التطبيق العملى فى ظل ما تشهده من إقبال متزايد؛ بما يُسهم فى التذليل الفورى لأى عقبات، وتوسيع قاعدة المستفيدين، وقد حصل ٣ آلاف مواطن على سياراتهم الجديدة منذ بدء التسليم فى أبريل إلى نهاية يوليو ٢٠٢١.

 

البورصة المصرية تخسر 721 مليون جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقًا، وخسر رأس المال السوقي 721 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 703.138 مليار جنيه.


تعاون بين 3 وزارات لتوريد وتشغيل نظام خلايا شمسية بمطار القاهرة الدولي

شهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى البيئة والطيران المدني ومركز تحديث الصناعة (مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة) وشركة ميناء القاهرة الجوي.


وزارة التخطيط تستعرض نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2021

استعرضت  وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2021، حيث يعكس المؤشر أداء حوالي 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع والتجزئة والبيع بالجملة.

 

إنشاء سجل لممارسة نشاط الكفالة بأجر للحصول على تمويل| تفاصيل

كشف الدكتور محمد عمران- رئيس هيئة الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على مشروع قانون لتنظم الوساطة في منح أو تحصيل التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال استحداث إنشاء سجل لدى الهيئة يقيد به راغبي مزاولة نشاط الوساطة في منح أو تحصيل التمويل بحيث لا يجوز لأي شخص مزاولة هذا النشاط إلا بعد القيد في هذا السجل واستيفاء القواعد والشروط والإجراءات التي ستحددها الهيئة في هذا الشأن وذلك لحماية كافة الأطراف المتعاملة سواء الجهات الممولة أو المتعاملين مع تلك الجهات.

 

غرفة صناعة الحبوب: الأرز متوفر والأسواق لم تشهد نقص أي سلعة

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة استمرار توريد الأرز المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى‪.‬

 

بشرى سارة لمرضى مستشفى أبو الريش لعلاج الأطفال بالمجان .. تفاصيل

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخطابات المتبادلة واتفاق منحة مع كل من السفارة اليابانية وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)؛ بشأن زيادة قيمة منحة مقدمة من الحكومة اليابانية لإنشاء مبنى ملحق للعيادات الخارجية التابع لمستشفى أبو الريش الياباني الجامعي لعلاج الأطفال بالمجان لترتفع إلى 2.108 مليار ين ياباني ما يعادل 19 مليون دولار، وذلك بحضور السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة، والسيد يوشيفومي أومورا، المُمثل الرئيسي لمكتب الجايكا بالقاهرة، وذلك في إطار العلاقات المصرية اليابانية المتميزة التي تعزز تطوير قطاع الصحة.

 

 

 

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