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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية يحصل على تسهيلات للمُستأجرين من الأوقاف

نائب التنسيقية ينجح
نائب التنسيقية ينجح في الحصول على تسهيلات للمواطنين

قال النائب الدكتور خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المهندس  علاء عبد العزيز رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وعده خلال لقائه معه بتقديم تسهيلات  للفلاحين المستأجرين من الهيئة.

 

جاء ذلك خلال لقاء نائب التنسيقية، اليوم الأربعاء، مع رئيس هيئة الأوقاف لبحث شكاوى أهالي وفلاحي الإبراهيمية وديرب نجم من ارتفاع القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف، وما تم البناء عليها من منازل، وكذلك إجراءات الإحلال والتجديد والتصالح في مخالفات البناء لأراضي الأوقاف.

 

وأضاف الدكتور خالد بدوي، اأن اللقاء تطرق للحديث عن مدرسة الخضارية الثانوية لإدراجها بعد تقديم طلب من أهالي الوحدة المحلية، والمزكى من النائب الدكتور خالد بدوي، كما تحدّث أهالي كفر أبو الديب خلال البقاء عن استكمال إجراءات تخصيص أرض البركة للشباب والرياضة؛ وضم مسجد التقوى بالقرية لوزارة الأوقاف كلياً.

 

وحصل النائب الدكتور خالد بدوي من المهندس علاء عبد العزيز على مستند به مجموعة من التسهيلات للمواطنين تتعلق بتعديل اشتراطات الاستبدال والتمليك والإحلال والتجديد والتصالح سيتم إعلانها من مكتب النائب الدكتور خالد بدوي.

 

وأوضح النائب خالد بدوي، أن رئيس هيئة الاوقاف تعهد بضرورة صرف الأسمدة للمواطنين من الجمعيات التابعة لهم تسهيلاً على المزارعين بعد سداد القيمة الإيجارية المتبعة.

 

وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن رئيس هيئة الأوقاف يمتاز بالمرونة الكبيرة والحس السياسي في التعامل مع مختلف القضايا التي يعرضها عليه نواب البرلمان، مشيرا إلى أن  قرار وزير الأوقاف تعيين المهندس علاء عبد العزيز رئيسا  لهيئة الأوقاف، يعبر عن رؤية ثاقبة من الوزير.

 

وأوضح أن اللقاء تطرق إلى الشكاوى المتكررة من تأخر صرف المُستحق من الأسمدة للفلاحين من الجمعيات الخاصة بالأوقاف.

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين رئيس هيئة الأوقاف المصرية تسهيلات فلاحين الإبراهيمية التصالح في مخالفات البناء

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