الجيش اللبناني: حواجز لمنع الشغب في ذكرى انفجار بيروت والقبض على 7 مسلحين

أعلن الجيش اللبناني أن وحداته المنتشرة منذ صباح اليوم اتخذت تدابير احترازية لمواكبة احياء ذكرى انفجار المرفأ، فأقامت حواجز ثابتة ودوريات بهدف الحيلولة دون قيام أعمال شغب أو صدامات.



وأضاف الجيش اللبناني ،في بيان له، أن قواته ألقت القبض على مواطن في منطقة الزوق بالقرب من العاصمة بيروت وبحوزته سلاح من نوع "بوب أكشن" وذخائر مسدس وعصي وأقنعة واقية من الغاز وسلاسل معدنية، كما ألقت القبض على ستة مواطنين عند حاجز الأولي في صيدا بحوزتهم أسلحة حربية وذخائر وأعتدة عسكرية.



وأكد الجيش اللبناني أنه تم تسليم المضبوطات وتم مباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.



وتوافد اليوم آلاف اللبنانيين على محيط الميناء لإحياء الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري الذي أدى إلى وفاة أكثر من 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين وتشريد أكثر من 300 ألف مواطن في الرابع من أغسطس الماضي إثر انفجار كمية 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في العنبر رقم 12 بالميناء منذ عام 2014.



ويتولى قاضي التحقيق طارق بيطار التحقيق في حادث انفجار الميناء لتحديد المسئولين عن دخول هذه الشحنة إلى الميناء وبقائها في هذه المنطقة كل هذا الوقت.