خالد الجندي: الرئيس السيسي أول زعيم تحدث عن تجديد الخطاب الديني

علق الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، على مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبعض الوفود المشاركة فى مؤتمر الإفتاء العالمي، قائلاً: " دائما يبهرنا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحركات الاستباقية الحضارية التى يصنع بها الأمة والتى يدرك بها الاخطار المحدقة التى تحدق بنا".

وأضاف “الجندي”، خلال تصريح لـ"صدى البلد"، على هامش مؤتمر الإفتاء العالمي، لا ننسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول رئيس على مستوى الدول العربية والإسلامية والعالم أجمع يتحدث بهموم الخطاب الاسلامي وتجديد الخطاب الديني اكثر من اى زعيم سمعناه فى حياتنا، لم نسمع هذة اللغة من زعيم قط مثلما سمعناه من الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن تجديد الخطاب الديني الارتقاء بالدعاة والمؤسسات الدينية معايشة المسلمين لهذا العصر العمل على تطوير وصناعة مسلم معاصر يشارك فى صناعة بلده العمل على حالة من حالات السلام بين المسلمين وغير المسلمين، كل هذا كان نتاج هذة الجدية فى تجديد الخطاب الديني التى دعى اليها السيد الرئيس .

واختتم المؤتمرِ العالميِّ السادسِ للأمانةِ العامَّةِ لِدُورِ وهيئاتِ الإفتاءِ في العالمِ فعالياته تحتَ عُنوانِ: «مؤسسات الفتوى في العصر الرقمي.. تحديات التطوير وآليات التعاون»، والَّذي انعقدَ فِي مدينةِ القاهرةِ، يومي الثاني والثالث مِنْ شَهْرِ أغسطس لِسَنةِ أَلْفَيْنِ وواحد وعشرين مِنَ الميلادِ، الموافقِ الثالث والعشرين والرابع والعشرين مِنْ شهرِ ذي الحجة لِسَنةِ أَلْفٍ وأَرْبَعِمِائِةٍ واثنين وأربعينَ مِنَ الهجرةِ، برعايةٍ كريمةٍ مِنْ الرئيسِ عبدِ الفتاحِ السيسي -رئيسِ جمهوريةِ مصرَ العربيةِ- وبحضورٍ الوزراءِ، والمُفْتِينَ والسُّفراءِ، والعلماءِ، ورجالِ الدولةِ، ورجالِ الصحافةِ والإعلامِ.