برلمانية: مشروع المدينة الغذائية سايلو فودز يمثل قلعة للأمن الغذائى المصرى

قالت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن المدينة الغذائية في المنطقة الصناعية سايلو فودز والتي تقع على مسطح 135 فدانا، تشمل المرحلة الأولى منها 102 فدان بنسبة بنائية 50%.

وأضافت النائبة جيهان البيومي ، في تصريحات لها أن المدينة تضم مصنعا لإنتاج البسكويت (5 خطوط)، طاقة انتاجية (240 طنا) للبسكوت في اليوم وملحق به مخزنان تجميعيان وطاقة تخزينية (24 الف بلته)، بالإضافة إلى مطحن ملحق به 14 صومعة بطاقة تخزينية 70 الف طن قمح وطاقة إنتاجية 800 طن دقيق في اليوم مزود بأنبوب لنقل الدقيق لكل من مصنع البسكوت ومصنع المكرونة ومصنع المخبوزات.

وأوضحت أن هذه المدينة توفر الآلاف من فرص العمل وخاصة للشباب خلال الفترة المقبلة، وتضاعف الصادرات وتحدث نقلة في الصناعات الغذائية، وتمثل قلعة للأمن الغذائى المصرى.

ولفتت عضو البرلمان، إلى أن هذه المدينة تدخل مصر عصر المدن الصناعية المتكاملة، وتعميق الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف، ومن ثم المساهمة فى مضاعفة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق دول القارة الإفريقية.