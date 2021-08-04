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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني: يجب محاسبة المسئولين عن كارثة مرفأ بيروت

وزير الخارجية البريطاني
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب

علق وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الأربعاء، على حلول الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت في لبنان.

وقال وزير الخارجية البريطاني إن لبنان لم يحرز أي تقدم نحو تحقيق العدالة في انفجار مرفأ بيروت.

وأكد دومينيك راب أن الشعب اللبناني يستحق أفضل من ذلك.

وشدد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب على ضرورة إنهاء  التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بسرعة وبشفافية وأن تكون هناك مساءلة كاملة للمسؤولين عن الكارثة.

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وأضاف دومينيك راب أن بريطانيا ستواصل دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في لبنان للحفاظ على قدراتها العملياتية في مكافحة الإرهاب.

إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء،  أن لبنان يعيش إحدى أفظع الأزمات على الصعيد الاقتصادي والتربوي والبنى التحتية.

وأوضحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ، امينة محمد، خلال مؤتمر دعم لبنان وشعبه إن حاجة اللبنانيين تتفاقم وهم لا يزالون يعانون من عدم تشكيل حكومة منذ نحو عام.

وأضافت: "ننتظر من رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي تأليف حكومة بشكل سريع".

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء لجمع أكثر من 350 مليون دولار من المساعدات للبنان خلال مؤتمر للمانحين يحيى الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت، بحسب وكالة رويترز.

ويأتي ذلك بعد مرور عام على انفجار هز ميناء العاصمة وزاد من الأزمة الاقتصادية في لبنان، لم يقم السياسيون بعد بتشكيل حكومة قادرة على إعادة بناء البلاد، على الرغم من الضغوط الفرنسية والدولية.

وزير الخارجية البريطاني مرفأ بيروت لبنان بريطانيا الأمم المتحدة

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