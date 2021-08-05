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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بالأشعة.. كيف تختلف رئة الملقحين ضد كورونا عن غيرهم

الرئة
الرئة

شارك غسان كامل طبيب بمستشفى جامعة سانت لويس صوراً بالأشعة السينية توضح أهمية الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا».

 

والدكتور غسان كامل هو مدير وحدة العناية المركزة في مستشفى جامعة سانت لويس في ميسوري، ومعظم مرضاه لم يحصلوا بعد على اللقاحات اللازمة للحماية.

وبحسب ما نشرته وكالة “رويترز” البريطانية، قال الدكتور كامل: «نرى مصابين مرضى للغاية».


وتظهر صورتان بالأشعة السينية - كلاهما لمرضى مصابين، ولكن واحدة تعود لشخص تم تطعيمه والثانية ترتبط بمريض لم يتلقَ اللقاح - التأثيرات المختلفة للفيروس على الرئتين بين الأشخاص الذين لديهم حالة تطعيم مختلفة.

وأوضح الدكتور كامل، أن اللون الأبيض الذي نراه في رئتي الشخص غير الملقح هو الضرر الذي يسببه الفيروس. وقد يكون ذلك عبارة عن بكتيريا أو مخاط أو إفرازات.

 

وأكد الطبيب، أن المريض غير الملقح الذي شوهد في صورة الأشعة السينية يحتاج على الأرجح إلى رعاية كبيرة.

ومن المؤكد أن المريض سيحتاج على الأقل إلى الأكسجين وأحياناً قد يحتاج إلى أكثر من ذلك. وقال كامل: «قد يحتاج هؤلاء المرضى إلى جهاز التنفس الصناعي أو التهوية الميكانيكية والتخدير ودعم الحياة بشكل أساسي». وأضاف أن الرئة السليمة المليئة بالهواء تحتوي على مناطق سوداء أكثر في صور الأشعة السينية.

وتعد صورة الأشعة السينية للشخص الذي تم تطعيمه والمصاب بـ«كوفيد - 19» حالة اختراق نادرة - فقد أصيب أقل من واحد في المائة من الأشخاص الذين تم تلقيحهم، وأولئك الذين يصابون في أغلب الأحيان لديهم أعراض خفيفة وقد لا يحتاجون للذهاب إلى المستشفى، ولا يعاني البعض من أي أعراض أو قد يشعرون وكأنهم مصابون بنزلة برد عادية.

 

وأوضح كامل، أن معظم الذين يتم تطعيمهم وينتهي بهم الأمر بالذهاب إلى المستشفى لا يحتاجون إلى نقلهم إلى وحدة العناية المركزة أو وضع أجهزة الإنعاش. لكن الاستثناءات تشمل أولئك الذين لديهم أمراض موجودة مسبقاً أو الذين يعانون من نقص المناعة.



وأصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بيانات جديدة يوم الجمعة تظهر أن أولئك الذين تم تطعيمهم يمكن أن ينشروا المرض بسهولة مثل غير الملقحين، رغم كونهم في مأمن من مخاطر الإصابة بأعراض خطيرة.

كورونا سانت لويس ميسوري اللقاحات غسان كامل اخبار منوعات

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