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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سباحة سموحة تتوج بالدرع العام لبطولة منطقة الإسكندرية

سباحة سموحة تتوج
سباحة سموحة تتوج بالدرع العام لبطولة منطقة الاسكندرية

توج نادى سموحة بالدرع العام لبطولة منطقة الاسكندرية للسباحة  وكأس البطولة فى حضور المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور عمر الغنيمى والمهندسة إيمان جابر ورئيس منطقة اتحاد السباحة طارق الوكيل ومدير عام النادى اللواء أحمد سعيد ومدير النشاط الرياضي كابتن باهر الجزارين ومدير الحمام الاولمبي العميد احمد الحرازى .

 

وشهد اليوم الختامى  للبطولة فوز كريم احمد نصر بالمركز الثاني  ويحيى كريم نبيل بالمركز الثالث في سباق  400م حرة اولاد  2006  وحصل يوسف احمد رجب علي المركز الثانى.



وفاز عمر محسن رمضان بالمركز  الأول مرحلة  2005 ، مصطفى عادل خليل بالمركز الاول ومحمد علاء محمد بالمركز الثانى وعبد الرحمن وائل بالمركز الثالث مرحلة   2004.

 

وحصل يحيى اشرف مدكور علي المركز الاول و محمد كريم محمد علي المركز الثالث مرحلة 2003و محمد مصطفى بركة  علي المركز الثالث مرحلة 2002.

 

وفي  سباق  400 حرة بنات  حصلت  ريتاچ محمد السيد علي المركز الثانى  مرحلة 2005 ومريم محمد الشيخ علي المركز الثالث  مرحلة 2004 وحصلت جنة خالد علي المركز الثالث مرحلة  2003.

 

وفي  سباق 50 م صدر اولاد حصل  مهند لواء الدين علي المركز الثانى مرحلة  2004 و يوسف احمد علي المركز  الثانى مرحلة 2003 وحصل  عمرو مصطفى قطب  علي المركز الاول  ومحمد احمد عصام علي المركز الثانى.
 

وأسفرت نتائج  سباق 50  م بنات  عن حصول مايا كمال علي المركز الاول ومريم محمد قطب علي المركز الثانى وهنا محمد يوسف علي المركز الثالث مرحلة  2006.

 

وحصلت  شهد محمد اسماعيل علي  المركز الاول 2005 ودينا الطيبى علي المركز الاول 2002 وجنى خالد علي المركز الثالث 2003.

 

وحصل ابطال سموحة سباق تتابع 4×4000متنوع اولاد  على:
15سنة المركز الاول 
16سنة المركز الاول 
17 سنة  المركز الاول 
18 سنة المركز الاول 
19 سنة المركز الثالث

سباق تتابع  4×100  متنوع  بنات  15سنة  على المركز الثانى.

فرج عامر سموحة عمر الغنيمي الاسكندرية

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