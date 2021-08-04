"مستقبل وطن" بالفيوم ينظم دورة تدريبية لريادة الأعمال لشباب الخريجين

نظمت أمانة حزب "مستقبل وطن"، بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، برعاية النائب عبد القادر الجارحي، أمين المحافظة، دورة تدريبية لريادة الأعمال لشباب الخريجين؛ تفعيلاً لوثيقة العمل الموقعة بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وحزب مستقبل وطن بمركز يوسف الصديق تحت إشراف أمين الحزب بالمركز أحمد عبدالحميد صادق.

وكان ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب وفي إطار اتفاق العمل المشترك بين أمانة الحزب بالفيوم والجهاز.



ويستمر البرنامج التدريبي لمدة خمسة أيام تم خلال اليوم الأول التعريف بمشروعات الجهاز و الهدف من البرنامج التدريبي لشباب الخريجين ودور الجهاز في منح القروض وإقامة المشروعات للشباب.

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