إحياء لـ ذكرى انفجار مرفأ بيروت| مسيرة لأهالي ضحايا فوج إطفاء الميناء

نظم أهالي ضحايا فوج إطفاء بيروت مسيرة من مقر الفوج بمنطقة الكرنتينا إلى محيط ميناء بيروت البحري للمشاركة في فعاليات إحياء الذكرى السنوية الأولى لانفجار الميناء والذي أودى بحياة 10 من الفوج وهم الذي شاركوا في المأمورية الأولى التي خرجت لإطفاء الحريق الذي شب في العنبر رقم 12 بالميناء قبل الانفجار مباشرة.



وحمل أهالي الضحايا صور ذويهم وذلك بعد وقفة داخل مقر فوج إطفاء بيروت تم خلالها عرض العديد من الصور والرسوم التي تجسد الكارثة.



واحتشد آلاف المواطنين في محيط ميناء بيروت اليوم لإحياء الذكرى الأولى لانفجار ميناء بيروت البحري الذي أدى الى وفاة أكثر من 200 شخص واصابة أكثر من 6000 آخرين وتشريد أكثر من 300 ألف مواطن في الرابع من أغسطس الماضي إثر انفجار كمية 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في العنبر رقم 12 بالميناء منذ عام 2014.



ويتولى قاضي التحقيق طارق بيطار التحقيق في حادث انفجار الميناء لتحديد المسئولين عن دخول هذه الشحنة إلى الميناء وبقائها في هذه المنطقة كل هذا الوقت.