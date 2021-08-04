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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتعاشة قوية للسينما والمسرح خلال أغسطس .. تفاصيل

صورة مجمعة
صورة مجمعة

يشهد شهر أغسطس انطلاق عرض عدد من الأعمال السينمائية والمسرحية، ما بين القاهرة والإسكندرية. 

 

وأولى الأعمال التى من المقرر أن يتم طرحت فى شهر أغسطس هو فيلم الأنس والنمس الذى استقبلته دور العرض السينمائية اليوم ،هو" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، إضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.

 

يذكر أن فيلم "الإنس والنمس" الذى يعد أول إصدرات شهر أغسطس ويشهد  عودة للفنان محمد هنيدي للسينما بعد غياب 4 سنوات منذ آخر أفلامه "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" 2017 وشاركه في بطولته درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

 

ثانى الأعمال السينمائية المقرر طرحها فى شهر أغسطس هو فيلم   فيلم 200 جنيه والذى يضم  عدد من الفنانين وهم  هانى رمزى، ليلى علوى، آسر ياسين وأحمد داوود، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من غادة عادل وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي ، كما يظهر الفنان أحمد السقا ضيف شهر داخل أحداث العمل.

 

وبعد عدة تأجيلات تقرر عرض فيلم موسى إيضاً خلال شهر أغسطس الحالى والعمل من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشارك في بطولته النجوم كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع.

 

المسرح : 

إما على مستوى المسرح فمن المقرر أن ينطلق خلال الاسبوع الثانى من هذا الشهر مسرحية شمسية و4 كراسى وتدور أحداث المسرحية التي يشارك في بطولته محمد عبد الرحمن بداخل كومباوند بالساحل الشمالي حيث يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، ولكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي "محمد عبد الرحمن" مدير بنك لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف

 

والمسرحية سيتم عرضها فى الساحل الشمالى ،وهى من بطولة اشرف عبد الباقى وميرهان حسين ومحمد انور ومن إخراج أشرف عبد الباقى إيضاً . 

 

ثانى العروض المسرحية المقرر إنطلاقها هذا الشهر هى مسرحية ياما فى الجراب يا حاوى ، وهى من بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى و النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس  وإسماعيل فرغلي.

أغسطس محمد هنيدي يحيى الفخراني موسى فيلم 200 جنية

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