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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يستأنف تدريباته اليومية استعدادا لأنبي

تدريبات سموحة
تدريبات سموحة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته اليومية مساء اليوم على ملعب النادي تحت قيادة احمد سامي المدير الفني للفريق استعدادا لمواجهة إنبي يوم الاثنين المقبل يوم 9 أغسطس ضمن منافسات الدوري المصري. 

جاء ذلك عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للفريق مساء امس “الثلاثاء”. 

وخاض لاعبو سموحة تدريبات بدنية وفنية وسط حالة معنوية عالية وإصرار من اللاعبين علي تحقيق الفوز والعودة للمربع الذهبي.

 ويستعد سموحة لمباراه انبي المقرر لها الاثنين 9 أغسطس السابعة مساء علي ملعب بتروسبورت.

وفي سياق سابق أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة عن استقدام بعض اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل.


وأكد سامي أنه قد يلجأ الي استقدام بعض اللاعبين الأجانب بسبب مغالاة الأندية المصرية في أسعار اللاعبين.


وأوضح أنه يهدف إلى تدعيم صفوف الفريق في جميع المراكز للمنافسة علي كافة البطولات.


ورفض أحمد سامى خوض أى مباراة ودية خلال الفترة الماضية من أجل المحافظة على اللاعبين قبل عودة عجلات الدورى فى الدوران من جديد خصوصا وان هناك نقصا فى القائمة والتى يتواجد بها 22 لاعباً فقط بجانب بعض الناشئين.

 

وطالب مدرب سموحة من لاعبيه فى خط الوسط محمود حليمو ومحمد كناريا وأحمد حمص وعلى غزال استعادة روح اللعب الجماعى والتركيز فى التمرير خاصة انه يعول كثيرا على هذا الرباعى فى تكوين حائط صد امام المنافسين.

 

ويتطلع سامى ومعاونوه لوضع خطة لإيقاف مفاتيح لعب انبى خاصة وأنه يعتمد على الأداء الجماعى لفريقه منذ بداية المسابقة ونجح فى فرض أسلوبه على أغلب مواجهاته فى الدورى.

 

ويعكف أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة، على دراسة، فريق بيراميدز فنيا، استعدادا للمباراة المرتقبة بين الفريقين، فى بطولة كأس مصر، والتى ستقام يوم 4 أغسطس المقبل.

 

الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ويمتلك سموحة فى رصيده 40 نقطة احتل بها المركز السادس بفارق 3 نقاط عن المركز الثالث.

 

على جانب آخر وضع أحمد سامى عينه على عدد من لاعبى الدورى تمهيدا للتعاقد معهم فى موسم الانتقالات الصيفية القادمة لدعم الفريق فى الموسم الجديد، خاصة بعد العروض القوية التى قدمها "الموج الأرزق" هذا الموسم رغم النقص الكبير فى صفوف اللاعبين وعدم توافر البديل المناسب طوال الموسم  وغياب حسام حسن هداف الفريق المعار للدورى الليبى.


كما طالب مدرب سموحة من لاعبيه عدم الإنشغال بعروض وكلاء اللاعبين والتركيز فقط على استعادة قوة الفريق مرة أخرى ووضعه فى المكان المناسب بجدول المسابقة.

الدوري المصري سموحة احمد سامي نادي سموحة انبي

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