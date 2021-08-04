عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ





سجل التاريخ أن مصرأول دولة شقت قناة صناعيةعبر أراضيها لتربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط,وكان أول من أنشأها الملك سنوسرت الثالث,وافتتحت عام 1874قبل الميلاد,ثم أهملت وأعيد فتحها عدة مرات بأسماء مختلفة :قناة سيتى الأول عام 1310قبل الميلاد- قناة نخا عام 610قبل الميلاد- قناة دارالأول عام 510قبل الميلاد- قناة بطليموس الثانى عام285 قبل الميلاد- قناة الرومان"ترجان"عام 117ميلادية- قناة أمير المؤمنين عام640ميلادية بعد الفتح الإسلامى- قناة السويس وقد بدأ الحفر فيها 25إبريل1859ميلادية,وفتحت للملاحة فى 17نوفمبر 1869- ,وأممت عام 1956 فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر,وأغلقت خمس مرات بسبب العدوان,واستمرت مغلقة ثمانى سنوات,وأخيرا أعيد فتحها فى 5يونيو1975فى عهد الرئيس محمد أنور السادات.أماقناة السويس الجديدة,فقد بدأ حفرها فى 5أغسطس 2014 بإرادة شعبية وبتمويل مصرى وسواعد مصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ليتم الاحتفال العالمى بافتتاحها يوم 6أغسطس 2015بإعجاز زمنى مدته عام لكى تبهرمصر العالم بعظمة قواتها المسلحة والشرطة والمصريين.

• لقد عاشت مصر عصرا فنيا عظيما مع القناة,ومع الحروب التى قامت بسببها وعلى ضفافها,وعلى السلام الذى عاد بعد هذه المعارك.مثلا عشنا مع كلمات صلاح جاهين وألحان محمد الموجى وغناء أم كلثوم:"محلاك يامصرى وانت عالدفة..والنصرة عاملة فى الكنال زفة..يأهل مصر تعالوا على الضفة..شاورولهم..غنولهم..وقولولهم",وأغنية محمود حسن إسماعيل وألحان رياض السنباطى وغناء نجاح سلام:"أنا النيل مقبرة الغزاة..أنا الشعب نارى تبيد الطغاة",ونشيد الله أكبر من كلمات عبد الله شمس الدين وألحان محمود الشريف:"الله أكبر فوق كيد المعتدى..والله للمظلوم خير مؤيد..أنا باليقين وبالسلاح سأفتدى..بلدى ونور الحق يسطع فى يدى",وكلمات كمال عبد الحليم وألحان على إسماعيل وغناء فايدة كامل:"دع سمائى فسمائى محرقة..دع قناتى فمياهى مغرقة..واحذر الأرض فأرضى صاعقة",وأغنية نجاة الصغيرة من كلمات صلاح جاهين وألحان كمال الطويل:"الجنة هى بلادنا..وجهنم هى حدودنا",وأغنية فايدة كامل من كلمات اسماعيل الحبروك وألحان الدكتور يوسف شوقى:"زى أبويا ماقالها لأمى..حاضرب لآخر نقطة فى دمى",وكلمات عبد الفتاح مصطفى وألحان أحمد صدقى وغناء أحلام:"ندراك لليوم ده ياولدى..تحمينى وتحرس بلدى",ورائعة صلاح جاهين ألحان كمال الطويل وغناء أم كلثوم:"والله زمان ياسلاحى..اشتقت لك فى كفاحى..انطق وقول أنا صاحى ياحرب والله زمان",وعشرات الأغانى التى مازالت تجمل نضالنا:"ياأغلى إسم فى الوجود",و"أمانة عليك أمانة يامسافر بورسعيد",و"عاد السلام يانيل".

فى يوم الأربعاء الثانى من أغسطس 1990تعرض الأمن القومى العربى لأكبر شرخ فى مفهومه وبنيانه مازالت آثاره وتداعياته السياسية والاقتصادية والعسكرية والنفسية تشكل جزءا من الخارطة الممزقة الحالية للوطن العربى,إن لم يكن هذا التمزق أحد توابعها,فقد استيقظت الأمة العربية صبيحة ذلك اليوم على فاجعة اجتياح الجيش العراقى لدولة الكويت الشقيقة,وإعلان الرئيس العراقى صدام حسين ضمها للعراق واعتبارها محافظة عراقية !كانت صدمة غير مسبوقة زلزلت الكيان العربى,وروعت ضمائر العرب فى كل أركان المعمورة.

• تقول الأغنية:"فيها حاجة حلوة..حاجة حلوة بينا..حاجة بتخليك تتبت فيها سنة سنة",وهكذا الاسكندرية لاتعرف من أين يأتيك حبها,لكنه سيأتى.من أين يأتيك الشوق إليها ,لكنه يأتى.من أين تأتيك الرغبة فى البقاء إلى جانب بحرها ورمالها وشوارعها ومبانيها العتيقة,لكن كل ذلك يأتى ويمسك بمشاعرك وعواطفك ويهفو قلبك دائما إليها.هذه هى الاسكندرية عروس البحر ودرة الساحل المصرى التى اختار موقعها الاسكندر الأكبر قبل الميلاد,واكتسبت إسمها من إسمه,ثم وهبته لأكثر من عشرين مدينة حول العالم!

• بمناسبة انتهاء موسم الحج,أهدانى أحد الأصدقاء هذه المعلومة عن حمام الحرم المكى,فرأيت مشاركة القارىء فيها:أصل حمام الحرم من الحمامتين اللتين عششتا على باب غار ثور فى أثناء هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ورفيقه أبى بكر الصديق رضى الله عنه,فكان جزاؤهما أن يعيشا هما وذريتهما آمنين فى الحرم,فلايجوز قتل حمام الحرم ولاتنفيره ولاإفسادبيضه,وذرية الحمامتين محددة لاتزيد ولاتنقص,ولايختلط نسبها بغيرها من الطيور,وحمام الحرم يطير فى حلقات دائرية حول الكعبة,ولايحلق فوقها قط أبدا,ولايبيت فى الحرم وإنما خارجه,ويعود عند شروق الشمس,لذا لانجد له أعشاشا,ولانجد أثرا لفضلاته فى الحرم,كما وهبه الله مناعة قوية ضد الأمراض,كانت موضع حيرة العلماء الذين فحصوه,وتأكدوا من مناعته إبان وباء انفلونزا الطيور,وسبحان الخالق العظيم.

• لى ملاحظتان حول المرور والأوتوبيسات أوجزها فيما يلى:أولا لاأستطيع أن أستوعب أن عاصمة مثل القاهرة الكبرى والتى يقطنها أكثر من 15ألف نسمة والتى كانت لديها محطات للأوتوبيس من قبل كادت أن تختفى,وأصبحت وسيلة الانتقال الرئيسية هى الميكروباصات وتتوقف عند الإشارة لها وليس لها محطات,فهل هذا يعقل؟ ثانيا:أرى المشاة يعبرون من أى مكان,وبإشارة منهم لقائدى السيارات يتوقفون ويتعرضون للحوادث من السيارات القادمة من الخلف,فهل من حل؟

• يجب أن نهتم فى المستقبل بالتصنيع الزراعى للاستفادة من القيمة المضافة من المنتج,مع ضرورة الاهتمام بالتقنيات الحديثة خاصة وأن نسبة الفاقد من المنتجات الزراعية يصل إلى30%,وعلى سبيل المثال محصول الطماطم يصنع منه 800ألف طن من أصل 7ملايين من الانتاج,والسبب توقف ستة مصانع من التصنيع الزراعى من أصل 8مصانع!

• يقول نجيب محفوظ: لاأعرف كيف أرد الكلمات الجارحة بمثلها,فأنا لاأجيد السباحة فى الوحل.

