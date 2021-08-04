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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصليب الأحمر اللبناني يعلن ارتفاع حصيلة إصابات تظاهرات بيروت

تظاهرات بيروت
تظاهرات بيروت

أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة المصابين في تظاهرات العاصمة اللبنانية بيروت إلى 62 مصابا.

وأكدت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تولي أهمية كبيرة لاستقرار لبنان سياسيًا واقتصاديًا.
 

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البيت الأبيض: لا يمكن لأي دعم أن يزيل ألم شعب لبنان

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وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونيابة عن الشعب الأمريكي يتقدم بالمواساة إلى الشعب اللبناني بذكرى انفجار بيروت، وأنه لا يمكن لأي دعم أن يزيل ألم الشعب اللبناني بسبب الانفجار في بيروت.

وأضاف البيت الأبيض أن الشعب اللبناني تضاعفت معاناته خلال العام الماضي بسبب الأزمة السياسية والاقتصادية، والتي كان بالإمكان تجنبها.

وتابع البيت الأبيض: "الولايات المتحدة فخورة لدعمها الشعب اللبناني وندعو العواصم العالمية لدعم الشعب في لبنان أيضا".

وواصل البيت الأبيض: "نقـر بالدور المهـم الذي يلعبـه لـبـنـان وبـاسـتضافتهـم للاجئيـن السورييـن".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، تقديم "حوالى مئة مليون دولار من المساعدة الإنسانية الجديدة" للبنان، داعيا المسؤولين السياسيين اللبنانيين إلى "إصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد".

وقال في رسالة عبر الفيديو وجهها إلى مؤتمر المانحين لدعم لبنان عبر الإنترنت برعاية فرنسا في الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت: "أعلن اليوم عن حوالى مئة مليون دولار من المساعدة الإنسانية الجديدة، تضاف إلى الـ560 مليون دولار من المساعدة الإنسانية التي قدمتها الولايات المتحدة للبنان خلال السنتين الماضيتين".. بحسب "يورونيوز".

وتابع "لن تكون أي مساعدة خارجية كافية إذا لم يلتزم قادة لبنان بإنجاز العمل الصعب إنما الضروري القاضي بإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد" مضيفا "هذا أساسي، يجب البدء الآن".

وأبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون موقفا أكثر حزما لدى افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني بمشاركة أربعين دولة ومنظمة دولية، فقال "يراهن المسؤولون اللبنانيون على ما يبدو على اهتراء".

البيت الأبيض الصليب الاحمر الرئيس الأمريكي انفجار بيروت مرفأ بيروت

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