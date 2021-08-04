عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يتعادل مع بيراميدز بهدف بن يوسف

صدى البلد

تعادل النادي الإسماعيلي مع نظيره بيراميدز بهدف لمثلهما في المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري.

هدف الإسماعيلي جاء عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 57، ليعادل النتيجة أمام بيراميدز.

وكان نادي بيراميدز قد تقدم عن طريق محمد فاروق بهدف في الدقيقة الثامنة عشر.

وتوقفت المباراة بسبب سقوط لاعب الإسماعيلي محمد عادل على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي لإسعافه فى الدقيقة 14 .

 

وفي الدقيقة 23 ، توقفت المباراة بسبب سقوط اللاعب محمود دونجا على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع محمود حمادة.

الاسماعيلي بيراميدز الجولة الخامسة والعشرين الدوري فخر الدين بن يوسف

ترشيحاتنا

تحرك استراتيجي .. رئيس أفغانستان يطير إلى إيران

محمد الياقوتي: الفتاوى الطائشة خلقت قلقا كبيرا وعدم استقرار في الدنيا

ماذا يحدث بعد الحصول على ترخيص البناء دون الشروع في التنفيذ؟

كارثة محتملة.. حرائق الغابات تقترب من محطة حرارية بتركيا

قفراش: مصر وقفت في ظهر تونس للتحرر من سرطان الغنوشي والإخوان|فيديو

علي جبر يصحح خطأه ويسجل الهدف الثاني لـ بيراميدز في شباك الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاستئناف السعودي يصدر حكما نهائيا في واقعة رافعة الحرم ..تفاصيل

البنك المركزي يوضح إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة بالبنوك

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

الصحة تتسلم شحنات جديدة من لقاحي أسترازينيكا وجونسون أند جونسون الأسبوع المقبل

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف.. العداد شغال | إصابة 3 فنانين بـ كورونا والرابع اشتباه

الاستماع له في الحمام .. حكم تشغيل القرآن في المنزل الخالي من السكان

شاهد .. لحظة رفع العلم المصري على الكراكة حسين طنطاوي

بالغزل واللمس.. فضيحة أمريكية لحاكم نيويورك بالتحرش

المزيد

ساحة رأي

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

دعاء عبد القادر تكتب: لا تغضب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

ريهام مازن

شكراً رئيسي.. قانون انتظرناه طويلاً !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ