الإسماعيلي يتعادل مع بيراميدز بهدف بن يوسف

تعادل النادي الإسماعيلي مع نظيره بيراميدز بهدف لمثلهما في المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري.

هدف الإسماعيلي جاء عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 57، ليعادل النتيجة أمام بيراميدز.

وكان نادي بيراميدز قد تقدم عن طريق محمد فاروق بهدف في الدقيقة الثامنة عشر.

وتوقفت المباراة بسبب سقوط لاعب الإسماعيلي محمد عادل على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي لإسعافه فى الدقيقة 14 .

وفي الدقيقة 23 ، توقفت المباراة بسبب سقوط اللاعب محمود دونجا على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع محمود حمادة.