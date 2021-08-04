حسين السيد يحصل على البطاقة الحمراء في مباراة الإسماعيلي وبيراميدز

حصل حسين السيد، لاعب النادي الإسماعيلي، على البطاقة الحمراء، في المباراة التي تجمع فريقه في مواجهة بيراميدز، في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري.

وأشهر جهاد جريشة، حكم اللقاء، البطاقة الحمراء، في وجه حسين السيد الشهير بمارسيلو، بعد تدخله على إيريك تراوري في الدقيقة 61 بعد استلامه الكرة اتجاهه نحو المرمي منفردا.

وكان جريشة قد أشهر البطاقة الحمراء في وجه مراون الصحراوي لكن بعد العودة لتقنية الفيديو، تم إلغاء طرد الصحراوي، وإشهارها في وجه السيد بدلًا منه.

وكانت نتيجة المباراة حتى وقوع حالة الطرد تعادل النادي الإسماعيلي مع نظيره بيراميدز بهدف لمثلهما في المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري.

هدف الإسماعيلي جاء عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف في الدقيقة 57، ليعادل النتيجة أمام بيراميدز.

وكان نادي بيراميدز قد تقدم عن طريق محمد فاروق بهدف في الدقيقة الثامنة عشر.

وتوقفت المباراة بسبب سقوط لاعب الإسماعيلي محمد عادل على أرضية الملعب ونزول الطاقم الطبي لإسعافه فى الدقيقة 14 .

وفي الدقيقة 23 ، توقفت المباراة بسبب سقوط اللاعب محمود دونجا على أرضية الملعب بعد كرة مشتركة مع محمود حمادة.