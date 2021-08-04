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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استادات تحذر من محاولات انتهاك الحقوق التجارية لأندية سيتى كلوب

ستادات
ستادات

تحذر شركة استادات الوطنية للاستثمار وإدارة المنشآت الرياضية، المالكة لمشروع سلسلة أندية سيتي كلوب فى مختلف محافظات الجمهورية، من محاولات استنساخ أو اقتباس أو تقليد شعار أندية سيتى كلوب من جانب أى كيانات خاصة، لاسيما وأن شركة استادات الوطنية هى المالك الوحيد والحصرى لجميع الحقوق التجارية والفكرية لأندية سيتى كلوب كونها تستثمر فى مجال المنشآت الرياضية.

وتشدد شركة استادات على أنها لن تقبل بأي شكل من الأشكال محاولات الاستحواذ على شعار أندية سيتى كلوب أو انتهاك واختراق الحقوق التجارية الخاصة بها، بعدما بات الشعار جزءا أصيلا لا يتجزأ من المشروع الكبير ولقى رواجا كبيرا لدى أبناء الشعب المصرى كجزء أصيل من الصورة الذهنية عن أندية سيتى كلوب.

وتؤكد شركة استادات الوطنية إنها إذ تقوم بدورها الوطنى والتوعوى والثقافى من خلال مشروع أندية سيتى كلوب بمختلف محافظات الجمهورية ضمن استراتيجية الدولة المصرية التى تستهدف بناء الانسان، فإنها لن تسمح لأى كيانات باستنساخ أو اقتباس شعار أندية سيتى كلوب وعلامتها التجارية وستتخذ كافة الإجراءات القانونية وما يتضمنه الأمر من الملاحقة الجزائية والمدنية حيال ذلك.

شركة استادات الوطنية المنشآت الرياضية سيتي كلوب استادات الوطنية الشعب المصري محافظات الجمهورية الدولة المصرية

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