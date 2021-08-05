أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5-8-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 5-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.



دولار أمريكى 15.6460

يورو 18.5592

جنيــه إسترليـنى 21.7854

دولار كنـدى 12.4659 12.5659

كرون دانمركى 2.4954

كرون نرويجى 1.7743

كرون ســويدى 1.8196

فرنك سويسرى 17.2941

100 ين يابانى 14.3488

ريـــال سعـــودى 4.1719

دينــار كويتى 52.0578

درهم اماراتى 4.2591

دولار اســـترالى 11.5952

دينــار البحــرين 41.4957

ريـــال عمـــانى 40.6389

ريـــال قطــــرى 4.2960

دينـار اردنـى 22.0366

يوان صينى 2.4211