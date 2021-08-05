أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5-8-2021

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 5-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.
دولار أمريكى 15.6460
يورو 18.5592
جنيــه إسترليـنى 21.7854
دولار كنـدى 12.4659 12.5659
كرون دانمركى 2.4954
كرون نرويجى 1.7743
كرون ســويدى 1.8196
فرنك سويسرى 17.2941
100 ين يابانى 14.3488
ريـــال سعـــودى 4.1719
دينــار كويتى 52.0578
درهم اماراتى 4.2591
دولار اســـترالى 11.5952
دينــار البحــرين 41.4957
ريـــال عمـــانى 40.6389
ريـــال قطــــرى 4.2960
دينـار اردنـى 22.0366
يوان صينى 2.4211