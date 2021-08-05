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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 5-8-2021

صدى البلد

ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، في تعاملات اليوم الخميس 5-8 2021، وفقا لآخر تحديث فى البنك المركزي.

 


دولار أمريكى 15.6460 
يورو 18.5592 
جنيــه إسترليـنى 21.7854 
دولار كنـدى 12.4659 12.5659
كرون دانمركى 2.4954 
كرون نرويجى 1.7743 
كرون ســويدى 1.8196 
فرنك سويسرى 17.2941 
100 ين يابانى 14.3488 
ريـــال سعـــودى 4.1719 
دينــار كويتى 52.0578 
درهم اماراتى 4.2591 
دولار اســـترالى 11.5952 
دينــار البحــرين 41.4957 
ريـــال عمـــانى 40.6389 
ريـــال قطــــرى 4.2960 
دينـار اردنـى 22.0366 
يوان صينى 2.4211

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم دولار أمريكي يورو جنيه إسترليني ريال سعودي درهم إماراتى ريـــال قطــــرى ريـــال عمـــانى

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