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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

8 موارد لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ حددها القانون.. تعرف عليهم

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، والذي وافق مجلس النواب السابق برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا، موارد هذا الصندوق في مادته الخامسة والتي جائت ناصة على ان موارد  ومصادر تمويل الصندوق تتكون مما يأتى:

1: الأموال التى تخصصها الدولة للصندوق.

2.    التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتى يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أغراضه.

3.    القروض التى تُعقد لصالح الصندوق من خلال الأجهزة المعنية بالدولة.

4.    مقابل استغلال مخرجات المشروعات البحثية أو الإبتكارية التى يمولها الصندوق مع الاحتفاظ بحقوق الملكية الفكرية على النحو الذى يتم الاتفاق عليه.

5.    مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للغير.

6.    يُحصل مبلغ 1% من صافى أرباح الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات الحكومية والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارات المختلفة.

7.    مقابل الرسوم المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.

8.    عائد استثمار أموال الصندوق.

هذا ويهدف هذا الصندوق، إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم وتلقى أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها بما يسهم فى تحويل أفكارهم المبتكرة لمنتجات قابلة للتسويق بصورة تنافسية والمساعدة فى خلق فرص تسويقية لها.

كما يختص بالتواصل مع القطاعات المختلفة سواء مدارس، وجامعات، أندية رياضية واجتماعية، وغيرها لعرض الأفكار والابتكارات المختلفة وتحديد ما يلزم دعمه منها، وانشاء منصات إلكترونية لتلقى الأفكار وكذا إتاحة الدوريات والمجلات العلمية.
 

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