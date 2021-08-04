بعد حقنه بالعلاج الجيني.. والدة الطفل رشيد: شكرا لكل من ساعدنا

كشفت هدى بدر، والدة الطفل رشيد، تطورات الحالة الصحية لطفلها بعد حصوله على حقنة العلاج الجيني لمرض ضمور العضلات الشوكي.

وقالت “بدر”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج “مساء دي إم سي“ المذاع على قناة “دي إم سي“، ”ابني حصل على الحقنة اليوم، وسوف نخرج من المستشفى غدًا بعد الاطمئنان على صحته، وهناك برنامج تأهيلي لمدة 3 شهور ومتابعة للمستشفى كل أسبوع، وسيبدأ رشيد رحلة علاج طبيعي من مرتين لـ 3 مرات”.

وأضافت والدة الطفل "أشكر كل واحد ساعدنا وساهم بالتبرع من أجل توفير ثمن علاج الطفل لعلاجه من مرض ضمور العضلات الشوكي".

وأشادت بقرار "الدولة ممثلة في الرئيس السيسي بعلاج الأطفال المصابين بضمور العضلات الشوكي".

