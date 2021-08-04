التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الأهلي ووادي دجلة

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي ووادي دجلة بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب استاد السلام وي "الأهلي.

مرر أحد لاعبي وادي دجلة كرة عرضية من الجبهة اليسرى للنادي الأهلي، واصطدمت في يد محمد هاني لاعب الزمالك داخل منطقة الجزاء.

أوقف حكم المباراة اللعب، وقرر العودة لخاصية الvar، لاحتساب ركلة جزاء ولكن قرر الحكم المختص اختساب الكرة تسلل من البداية.

شكل وادي دجلة خطورة على مرمى الأهلي أمثر من مرة، وذلك من خلال اسلوب جديد للعبة من الكرات الطويلة.

حاول الأهلي السيطرة على الموقف والدخول بشكل هجومي في المباراة، ولكن أحكم الفريق الدجلاوي صفوفه.

مرر علي معلول كرة طولية من الجبهة اليسرى ليتسلمها محمد شريف ببراعة شديدة، ويسددها على المرمى ولكن تخرج بعيد عن المرمى، ويحتسبها الحكم تسلل.

تعرض لاعب وادي دجلة للاصابة في العضلة الخلفية، وقرر المدير الفني تبديله بسبب رؤية طبيب الفريق بعدم استكمال المباراة.

وحل محمد جمال بديلاََ لمحمود مرعي الذي تعرض للاصابة، في أول تغيير اضطراري لوادي دجلة في الدقيقة 25.

أهدر محمد شريف فرصة هدف مؤكد للأهلي في الدقيقةز36 من عمر المباراة، بعد تمريرة مميزة من محمد مجدي أفشة سددها شريف بطريقة غريبة أسكنها المدرجات.

ومن بعدها شكل الأهلي خطورة مرة أخرى على مرمى وادي دجلة، ومرر علي معلول كرة عرضية رائعة ولكن لم يتمكن شريف من استلامها ومرت بشكل غريب من فوق رؤوس اللاعبين.



ودخل الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : علي لطفي

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول

خط الوسط : أليو ديانج - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم : حسين الشحات - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد شريف.