ضحكت من الصدمة.. محاربة سرطان تكشف كواليس إصابتها بالورم الخبيث

قالت أشجان نبيل ، احدى محاربات السرطان و استشارى التطوير المجتمعى ، إنها ترى دائما أن مرض السرطان منحة إلهية واختبار صعب قليل من يجتازه ب امتلاكه إرادة حديدية



وأضافت " نبيل" ، خلال استضافتها مع الاعلامية سلوى عثمان ببرنامج ست الكل والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أنها قامت بمصاحبة مرض السرطان والذى يعد تجربة فريدة نوعا ما لافتة الى انها استقبلت خبر اصابتها ب المرض ب الابتسامة وتحدثت الى الله وقالت له " انت عندك الحل يا ربنا" ..



وأشارت الى ان والدتها استقبلت خبر اصابتها ب السرطان ب الكابوس المؤلم وتعرضت لنوبة حزن شديد وحتى الان لم تتدارك الصدمة ولكنها تحاول ان تخرجها من هذه الدائرة المظلمة ب طمأنتها الدائمة انها تتابع جلسات الكيماوى وحالتها تتحسن ب استمرار ..



يذكر أن الأبحاث تستمر في التأكيد على أهمية الأكل الصحي من خلال البحث في مكونات غذائية محددة على الرغم من أن العلاقة بين النظام الغذائي والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب معقدة ، إلا أن بعض العناصر ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة ، مثل السرطان وفقا لدراسة نشرت في مجلة الطب الطبيعي ، فإن الجوز يندرج في هذه الفئة.



ظهرت إحدى النتائج الرئيسية من دراسة اتبعت عادات الأكل لـ 7216 فردًا تم تقييم استهلاك الجوز للمشاركين في بداية الدراسة باستخدام استبيان تردد الغذاء شبه الكلي المكون من 137 عنصرًا والذي تم إجراؤه في مقابلات وجهاً لوجه من قبل أخصائيي التغذية.

تم الحصول على معلومات عن تناول الجوز المبلغ عنه ذاتيًا بشكل عام وتناول الجوز على وجه التحديد.

أبلغ المشاركون عن تواتر وكمية استهلاك الجوز (وخاصة الجوز) لغرض هذه الدراسة ، تم اعتبار 28 جرامًا من المكسرات بمثابة حصة واحدة.