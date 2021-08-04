عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ضحكت من الصدمة.. محاربة سرطان تكشف كواليس إصابتها بالورم الخبيث

اشجان نبيل
اشجان نبيل

قالت أشجان نبيل ، احدى محاربات السرطان و استشارى التطوير المجتمعى ، إنها ترى دائما أن مرض السرطان منحة إلهية واختبار صعب قليل من يجتازه ب امتلاكه إرادة حديدية  


وأضافت " نبيل"  ، خلال استضافتها مع الاعلامية سلوى عثمان ببرنامج ست الكل والمذاع عبر فضائية صدى البلد،  أنها قامت بمصاحبة مرض السرطان والذى يعد تجربة فريدة نوعا ما لافتة الى انها استقبلت خبر اصابتها ب المرض ب الابتسامة وتحدثت الى الله وقالت له " انت عندك الحل يا ربنا" ..


وأشارت الى ان والدتها استقبلت خبر اصابتها ب السرطان ب الكابوس المؤلم وتعرضت لنوبة حزن شديد وحتى الان لم تتدارك الصدمة ولكنها تحاول ان تخرجها من هذه الدائرة المظلمة ب طمأنتها الدائمة انها تتابع جلسات الكيماوى وحالتها تتحسن ب استمرار ..

 


يذكر أن الأبحاث تستمر في التأكيد على أهمية الأكل الصحي من خلال البحث في مكونات غذائية محددة على الرغم من أن العلاقة بين النظام الغذائي والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب معقدة ، إلا أن بعض العناصر ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة ، مثل السرطان وفقا لدراسة نشرت في مجلة الطب الطبيعي ، فإن الجوز يندرج في هذه الفئة.


ظهرت إحدى النتائج الرئيسية من دراسة اتبعت عادات الأكل لـ 7216 فردًا تم تقييم استهلاك الجوز للمشاركين في بداية الدراسة باستخدام استبيان تردد الغذاء شبه الكلي المكون من 137 عنصرًا والذي تم إجراؤه في مقابلات وجهاً لوجه من قبل أخصائيي التغذية.

تم الحصول على معلومات عن تناول الجوز المبلغ عنه ذاتيًا بشكل عام وتناول الجوز على وجه التحديد.

أبلغ المشاركون عن تواتر وكمية استهلاك الجوز (وخاصة الجوز) لغرض هذه الدراسة ، تم اعتبار 28 جرامًا من المكسرات بمثابة حصة واحدة.

 

 

أطعمة تحارب السرطان سلوي عثمان مرض مرض السرطان النظام الغذائي

ترشيحاتنا

الأردن: لدينا عجز مائي بمقدار نصف مليار متر مكعب سنويا

انتشار متحور دلتا.. 2.6% من سكان العالم أصيبوا بفيروس كورونا

ضربة موجعة لـ بيراميدز قبل مواجهة طلائع الجيش

تعرف على الخريطة الجديدة لمبيعات سوق السيارات المصري .. تفاصيل

متحدث مبادرة الإحلال.. بشرى لأصحاب السيارات القديمة.. شاهد

البورصات العربية والخليجية اليوم.. هبوط مؤشر مصر ودبي والكويت ..وارتفاع السعودية وقطر وأبوظبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يوضح إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة بالبنوك

الاستئناف السعودي يصدر حكما نهائيا في واقعة رافعة الحرم ..تفاصيل

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

2 مليون جنيه غرامة.. حماية المستهلك يكشف مصير تجار الأوكازيون الوهمي

الصحة تتسلم شحنات جديدة من لقاحي أسترازينيكا وجونسون أند جونسون الأسبوع المقبل

في ظروف غامضة.. شاب مصري يوثق لحظة انتحاره عبر "تيك توك"

نتيجة الثانوية العامة 2021 .. رسالة عاجلة من وزير التعليم للطلاب والأهالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

شاهد لحظة ضرب إسرائيل بـ 3 صواريخ من لبنان.. فيديو وصور

فيديو

فيديو جراف.. العداد شغال | إصابة 3 فنانين بـ كورونا والرابع اشتباه

الاستماع له في الحمام .. حكم تشغيل القرآن في المنزل الخالي من السكان

شاهد .. لحظة رفع العلم المصري على الكراكة حسين طنطاوي

بالغزل واللمس.. فضيحة أمريكية لحاكم نيويورك بالتحرش

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ