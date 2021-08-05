قصور الثقافة تقيم ورشة التسويق الإلكتروني لخمسة وعشرين متدربا

تحقيقاً لتوجيهات الدولة وتنفيذاً لإستراتيجية مصر 2030 لبناء قدرات العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، على مختلف مستوياتها الإدارية، بما يساعد فى رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى، تعلن الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام عن بدء تنفيذ أولى الورش للعام التدريبي الجديد 2021 – 2022 والتى تقام بعنوان "التسويق الإلكتروني" لخمسة وعشرين مشاركاً من العاملين بمجال التسويق الثقافي والمتعاملين مع المواقع الإلكترونية للهيئة بالأقاليم الثقافية وديوان عام الهيئة.