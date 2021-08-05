المزمار الصعيدي يشعل حماس جمهور جمصة.. تفاصيل

انطلاقا من خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في الخروج من المواقع المغلقة وتقديم عروض فنية بين الجمهور بالمدن الساحلية والمصايف بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله ضمن احتفالات "صيف بلدنا" التي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، التقى جمهور مصيف جمصة مع عرض فنى لفرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة الفنان سيد التوني، والتي قدمت مجموعة من الرقصات التي تعبر عن التراث والفولكلور الصعيدي ومنها "سامر التحطيب، السحجة، التنورة، البنت المنياوية، الخسوف"، واختتمت الفرقة عروضها بفقرة المزمار، كما أقيم علي هامش الفعاليات ورشة فن تشكيلي للرسم والتلوين مع الفنان التشكيلي محمد السيد، بجانب معرض كتب لبيع أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة.

جاء العرض بحضور رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام الإقليم ومدير عام فرع ثقافة الدقهلية والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة وجمهور كبير من مختلف الأعمار تفاعل مع التنورة والمزمار الصعيدي.