عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المزمار الصعيدي يشعل حماس جمهور جمصة.. تفاصيل

صدى البلد

 

انطلاقا من خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في الخروج من المواقع المغلقة وتقديم عروض فنية بين الجمهور بالمدن الساحلية والمصايف بإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله ضمن احتفالات "صيف بلدنا" التي تنظمها الإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، التقى جمهور مصيف جمصة مع عرض فنى لفرقة المنيا للفنون الشعبية بقيادة الفنان سيد التوني، والتي قدمت مجموعة من الرقصات التي تعبر عن التراث والفولكلور الصعيدي ومنها "سامر التحطيب، السحجة، التنورة، البنت المنياوية، الخسوف"، واختتمت الفرقة عروضها بفقرة المزمار، كما أقيم علي هامش الفعاليات ورشة فن تشكيلي للرسم والتلوين مع الفنان التشكيلي محمد السيد، بجانب معرض كتب لبيع أحدث إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسعار مخفضة.

 

txt

ثقافة الإسكندرية تناقش رواية "مورا" بالشاطبي

txt

أفلام وثائقية وورش وعروض فنية بقصر ثقافة المنيا

جاء العرض بحضور رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ومدير عام الإقليم ومدير عام فرع ثقافة الدقهلية والقيادات التنفيذية بمجلس مدينة جمصة وجمهور كبير من مختلف الأعمار تفاعل مع التنورة والمزمار الصعيدي.

جمصه جمصة الساحلى مركز جمصة

موضوعات متعلقة

ثقافة الإسكندرية تناقش رواية "مورا" بالشاطبي

أفلام وثائقية وورش وعروض فنية بقصر ثقافة المنيا

ترشيحاتنا

الجزائر .. اللجنة الوزارية للفتوى تدعو إلى تجنب الشائعات حول كورونا

بسبب ووهان وارتفاع الإصابات.. الصين تشدد إجراءات كورونا

أمريكا: لن نقبل بأن تصبح كوريا الشمالية دولة نووية

بعد تدشين الكراكة حسين طنطاوي..قناة السويس تحدث أسطولها بأحدث كراكتين في العالم

الصحة: تسجيل 57 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 10 حالات وفاة

3 أسباب وراء إضاءة لمبة محرك سيارتك .. تعرف عليهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي يوضح إجراءات تنشيط الحسابات الراكدة بالبنوك

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

السجن عامين لأي معلم يزاول مهنة الدروس الخصوصية| وزير التعليم يكشف الحقيقة

شالت الأكسجين لتتحدث.. عمرو سعد يكشف مكالمته مع الفنانة دلال عبد العزيز

الاستئناف السعودي يصدر حكما نهائيا في واقعة رافعة الحرم ..تفاصيل

من اليوم.. قرار عاجل يخص العمالة الأجنبية في السعودية

قدمك الدليل.. علامات تشير بأعراض نقص فيتامين ب 12

6 أيام مقبلة| الأرصاد تعلن معلومة خطيرة عن صيف 2021 .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

114سائحا أسبانيا في جولة بالمتحف القومي للحضارة ..صور

وداعا لمحصل الغاز.. تصوير العداد ودفع الفاتورة عبر تطبيق البترول الجديد| جميع الطرق والخطوات

لذيذ وشهي .. طريقة عمل الدنش بالعسل والمربى في المنزل

مبادرة السيسي.. وزيرة الصحة: حقن ثاني طفلة بعلاج الضمور العضلي.. صور

فيديو

مقولتش كدا.. عمر كمال ينقذ نفسه من جمهور محمد رمضان "فيديوجراف"

فيديوجراف.. ادعولي.. الفنانة سمر تتعرض لحادث سير

فيديو جراف.. العداد شغال | إصابة 3 فنانين بـ كورونا والرابع اشتباه

الاستماع له في الحمام .. حكم تشغيل القرآن في المنزل الخالي من السكان

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

سمر صالح تكتب: اشْتَقْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي

خالد عامر يكتب: نظرة رئاسية للمستقبل

د. ايمان محمود شاهين تكتب: دور الأسرة في غرس القيم الأخلاقية

د. أحمد شندي يكتب: الحروب السيبرانية والعولمة الرقمية

إسراء حامد تكتب: حصان طروادة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

بهجت العبيدي

في ذكرى وفاته: فخور بحواري مع د. زويل

مني أحمد

الحاوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ