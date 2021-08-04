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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإمارات توزع لقاح "سينوفارم" على الأطفال

سينوفارم
سينوفارم

 بدأت الإمارات العربية المتحدة من خلال شركة أبوظبي للخدمات الصحية بتوفير لقاح "كوفيد-19" من "سينوفارم" للأطفال من عمر 3 إلى17 عاماً.


وأعلنت الشركة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء - أن اللقاح بات متوفرا في عدة مراكز ومنشآت تابعة لها بدون الحاجة إلى حجز موعد، وذلك بعد أن تم اعتماد اللقاح من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع للاستخدام الطارىء، بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المحلي، كما سيتواصل توفير لقاح "فايزر-بيونتيك" للفئة العمرية من 12 عاماً فما فوق.


وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اعتمدت الأسبوع الحالي لقاح سينوفارم للاستخدام الطارئ للأطفال بناءً على نتائج الدراسات السريرية والتقييم المحلي.

الامارات أبوظبي شركة أبوظبي للخدمات الصحية كوفيد-19 سينوفارم

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