محمد شريف ينفرد بالصدارة .. تعرف على هدافي الدوري

انتهت أحداث مباراة الأهلي ووادي دجلة بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام وي "الأهلي.

سجل كهربا الهدف هدف الأهلي الأول في الدقيقة 46 من بداية الشوط الثاني، بعد تمريرة من حسين الشحات لمحمد شريف سددها وتألق عبد المنصف وارتدت الى كهربا فأسكنها الشباك.

سجل محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقك 60 من عمر المباراة، بعد تمريرة رائعة من حسين الشخات لأفشة الذي مررها ببراعة لشريف ليسكنها شباك عبد المنصف.

وبهذا الفوز يتصدر الأهلي صدارة الدوري برصيد 61 نقطة بفارق علي الاهداف مع الزمالك ، بينما يتجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 23 في المركز قبل الاخير.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري 2021

محمد شريف - 17 هدفًا

أحمد ياسر ريان : 15 هدفًا

أشرف بن شرقي : 12 هدفًا

عمر كمال عبد الواحد : 11 هدفًا

أحمد سمير : 11 هدفًا

رامي صبري : 10

عمرو جمال : 10

مصطفى فتحي : 10