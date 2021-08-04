محافظ المنيا يقرر خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العام لـ 225 درجة

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، خفض درجات الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2020 / 2021 من 230 درجة إلى 225 درجة استجابةً لرغبة العديد من أولياء الأمور.

من جانبه، قال محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم النزول بالحد الأدنى بعد إجراء دراسة مستفيضة لأعداد الطلبة وزيادة عدد الفصول؛ للحفاظ على المستوى العام لكثافات الفصول حتى لا يؤثر على سير العملية التعليمية.

وأوضح “الرشيدي”، أن المرحلة الثانية للتنسيق الإلكترونى لطلاب الثانوي العام سوف تبدأ فى الفترة من 14 أغسطس الجاري حتى 31 أغسطس.